Fuertes ráfagas de viento provocaron daños en Gualeguaychú

La ciudad de Gualeguaychú se vio afectada por un frente de tormenta proveniente del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que provocó la caída de árboles y ramas, postes de electricidad y telefonía afectados, y al menos un vehículo dañado.

El director de Defensa Civil del municipio, Nicolás Bozzani, precisó que el fenómeno se caracterizó principalmente por un empuje de viento intenso y breve, con escasas precipitaciones.

"Fue un pequeño chaparrón; fue el viento más que nada", señaló aRadio Nacional Gualeguaychú, quien precisó que el frente avanzó de manera "bastante rápida" y "hora a hora" desde el suroeste bonaerense, en lo que describió como "un derecho bastante importante".

Desde el momento en que cesó el viento, personal municipal salió a recorrer la ciudad para evaluar los daños. Dos cuadrillas de Espacio Verde fueron desplegadas para atender la caída de árboles y ramas en distintos puntos, con particular atención a la zona de calle Gualeguay a la altura de Andrade.

En paralelo, se activó un operativo coordinado con personal de Tránsito —que realizó cortes de calles preventivos—, con técnicos de Telecom ante la inclinación de postes en la vía pública por ejemplo en Clavarino y Avenida Alsina o en la Plaza Basavilbaso del barrio Munilla, y en Juan Díaz y Ramírez.

Por su parte, la Dirección de Energía, trabajó sobre tres columnas de alumbrado resultaron comprometidas en Clavarino y Sáenz Peña; Galeano 2400 y La Rioja al 2000.

Bozzani fue enfático en señalar que el balance preliminar no arroja situaciones de gravedad. El único caso de mayor impacto registrado hasta el momento fue el de una camioneta que quedó atrapada bajo el gajo de un árbol caído, aunque el daño al vehículo solo alcanzó a su parte delantera.

"No hemos registrado ni voladuras de techo ni daños importantes en viviendas", subrayó el director. Tampoco se reportaron anegamientos de calles ni de inmuebles, dado el escaso volumen de lluvia que acompañó al sistema.

Foto: R2820

En cuanto a la posibilidad de una nueva tormenta, el funcionario consideró que el frente ya pasó y continuó su camino, por lo que la alerta amarilla por tormentas pierde vigencia. El municipio continúa en tareas de relevamiento y limpieza en los sectores afectados. (R2820)