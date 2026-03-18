Lanzan créditos para vivienda en la Ciudad de Buenos Aires: cómo funcionan y quiénes pueden acceder

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva línea de créditos hipotecarios destinada a facilitar el acceso a la vivienda propia para familias de clase media. La medida incluye una subvención de dos puntos porcentuales en la tasa de interés de los préstamos. El objetivo oficial es mejorar las condiciones de financiamiento para quienes buscan comprar su primera propiedad.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y la legisladora Rocío Figueroa. La nueva línea ya se encuentra disponible a través del Banco Ciudad. Según indicaron, está orientada a la adquisición de vivienda única dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo funcionan los créditos

La tasa de interés del crédito tendrá una reducción de dos puntos porcentuales respecto de las condiciones del mercado. Mientras que actualmente los préstamos hipotecarios se ubican alrededor del 9,5%, con este beneficio la tasa será del 7,5% más actualización por UVA. El Gobierno porteño subsidia esa diferencia para facilitar el acceso al financiamiento.

El préstamo permitirá financiar hasta el 75% del valor de la propiedad. El monto máximo que se podrá solicitar será de hasta 100 millones de pesos. Además, las viviendas deberán tener un máximo de 80 metros cuadrados cubiertos y un valor de hasta 2.800 dólares por metro cuadrado.

Jorge Macri presentó la línea de crédito.

Otro de los requisitos es que la cuota inicial no supere el 25% de los ingresos del grupo familiar. Según el ejemplo difundido por las autoridades, por cada 10 millones de pesos solicitados a 20 años la cuota inicial sería de aproximadamente 80.600 pesos. En ese caso, el ingreso familiar requerido debería superar los 322.000 pesos mensuales.

Requisitos y destinatarios

La línea de crédito está abierta tanto para trabajadores en relación de dependencia como para monotributistas o autónomos. En el caso de los empleados, deberán cobrar o trasladar su cuenta sueldo al Banco Ciudad. Quienes trabajen de forma independiente deberán contratar el paquete bancario denominado “Crecer”.

Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también señalaron que los solicitantes podrán presentar un garante para ampliar su capacidad crediticia. De esa manera se busca facilitar el acceso al financiamiento a hogares con ingresos compartidos. La medida se suma a otras líneas vigentes que la entidad ya ofrece para distintas zonas de la capital.

Las autoridades destacaron que el programa apunta especialmente a quienes hoy destinan gran parte de sus ingresos al alquiler. Según datos oficiales, cerca del 35% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires viven en viviendas alquiladas.