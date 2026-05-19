Nació en Argentina el primer cerdo clonado para futuros trasplantes a humanos

El desarrollo fue realizado por científicos de una startup vinculada a la UNSAM. El animal fue modificado genéticamente para reducir el rechazo inmunológico en xenotrasplantes.
El primer cerdo clonado y modificado genéticamente de América Latina con fines de futuros trasplantes de órganos a humanos nació en Argentina como parte de un proyecto desarrollado por la startup biotecnológica Crofabiotech, vinculada a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
El nacimiento ocurrió el pasado 8 de abril y representó un avance inédito para la región en el campo de los xenotrasplantes, una técnica que busca utilizar órganos animales en personas. Hasta ahora, solamente Estados Unidos y China habían alcanzado desarrollos similares.
La investigación fue liderada por científicos argentinos especializados en biotecnología y edición genética, quienes utilizaron herramientas CRISPR-Cas9 y técnicas de clonación para obtener el animal.
Cómo fue la modificación genética
Los investigadores realizaron un procedimiento denominado “triple knockout”, mediante el cual desactivaron tres genes responsables del rechazo inmediato que genera el sistema inmune humano ante órganos de origen porcino.
“Lo que buscamos es que el organismo humano no reconozca tan fácilmente al órgano como algo extraño”, explicó Adrián Mutto, doctor en Biotecnología y Biología Molecular, investigador del CONICET y CEO de Crofabiotech.
Según detallaron, el objetivo central del proyecto es ofrecer una alternativa frente a la escasez mundial de órganos disponibles para trasplantes.
“Todos los años aumentan las listas de espera y los órganos siguen faltando”, resumió Mutto al referirse a la problemática sanitaria.
La situación de los trasplantes
De acuerdo a los datos aportados por los investigadores, en el mundo se realizan unos 130 mil trasplantes anuales, aunque la demanda es considerablemente superior.
Uno de los escenarios más críticos corresponde a los trasplantes renales. En Argentina existen entre seis mil y siete mil personas esperando un riñón y solamente se concretan alrededor de dos mil trasplantes por año.
Los especialistas explicaron que los órganos porcinos poseen características anatómicas y fisiológicas muy similares a las humanas, motivo por el cual desde hace décadas son una de las principales alternativas analizadas para este tipo de procedimientos.
Sin embargo, el mayor obstáculo siempre fue el rechazo inmunológico. Gracias a los avances en ingeniería genética, hoy es posible modificar animales para disminuir significativamente esa respuesta del organismo humano.
El proceso científico
El trabajo comenzó con la selección de células porcinas provenientes de animales libres de patógenos. Posteriormente, esas células fueron modificadas genéticamente y utilizadas para generar embriones clonados.
“La clonación permite copiar exactamente las modificaciones genéticas que realizamos en las células originales”, explicó Mutto.
Los embriones fueron implantados en cerdas receptoras mediante un trabajo conjunto con especialistas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires.
Según los investigadores, los primeros estudios mostraron resultados alentadores. “Entre el 70% y el 80% de las células del sistema inmune humano ya no reconocen estos tejidos como provenientes de un cerdo”, aseguró el científico.
Próximas etapas del proyecto
El nacimiento de esta primera cerda permitirá avanzar ahora en estudios preclínicos destinados a evaluar la compatibilidad de tejidos porcinos modificados con células humanas.
Actualmente, el equipo trabaja además en animales con más modificaciones genéticas simultáneas y en el desarrollo de mini pigs, cuyos órganos podrían resultar más adecuados para pacientes pediátricos.
Mientras tanto, en Estados Unidos los xenotrasplantes comenzaron a salir de la etapa experimental y desde 2022 ya se realizaron procedimientos en pacientes humanos, algunos de los cuales sobrevivieron varios meses.
En Argentina, la investigación todavía se encuentra en fase preclínica y deberá avanzar en nuevas evaluaciones sanitarias y regulatorias junto al INCUCAI y la CONABIA.
El rol de la ciencia argentina
Mutto también destacó que el avance científico se logró en un contexto complejo para el sistema científico nacional, marcado por restricciones presupuestarias y dificultades para acceder a insumos importados.
Aun así, remarcó la importancia de la universidad pública y del sistema científico argentino en el desarrollo alcanzado.
“Esto demuestra que la ciencia argentina tiene capacidad para generar tecnología de nivel mundial”, sostuvo.