ANMAT cambió los aranceles y asegura una baja de costos para importadores de medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó un nuevo esquema de aranceles para trámites vinculados a medicamentos, productos médicos, alimentos, cosméticos e importaciones en general.

La medida fue publicada mediante la Disposición 2978/2026 en el Boletín Oficial y, según explicó el organismo, permitirá reducir costos para gran parte de los importadores.

Desde la entidad señalaron que “cerca del 75% de los trámites de importación de medicamentos y productos médicos pasarán a pagar menos de lo que abonaban hasta ahora”.

Cómo funcionará el nuevo esquema

La principal modificación consiste en reemplazar las escalas fijas vigentes por un sistema calculado sobre el valor FOB declarado de las mercaderías importadas.

En el caso de los medicamentos, las operaciones de hasta 95 millones de pesos abonarán un arancel equivalente al 1,5% del valor FOB, mientras que las superiores a ese monto tributarán un 1,25%.

Según detalló la ANMAT, anteriormente muchos de esos trámites implicaban costos que oscilaban entre el 3% y el 5%.

Qué otros productos alcanzará la medida

El nuevo esquema también abarcará productos médicos, alimentos, cosméticos, perfumes, artículos de higiene oral y domisanitarios.

Para productos médicos, el corte fue fijado en 55 millones de pesos y, en alimentos, en 50 millones, aplicándose también las tasas del 1,5% y 1,25% según el monto declarado.

Además, la disposición incorpora nuevos cuadros tarifarios para distintos trámites regulatorios realizados ante áreas como el Iname, el Inpm, el Inal y la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Cuándo comenzará a regir

Desde la ANMAT señalaron que la actualización fue trabajada junto a cámaras y representantes del sector con el objetivo de agilizar procesos regulatorios y fortalecer las capacidades técnicas del organismo.

También se actualizaron aranceles vinculados a registros, habilitaciones, reinscripciones y certificaciones de exportación para laboratorios y establecimientos elaboradores.

El nuevo esquema comenzará a aplicarse desde el 1 de junio para todos los trámites iniciados a partir de esa fecha.