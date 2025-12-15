 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Cita mundialista

Argentina entre los cinco países que solicitó más entradas para el Mundial 2026

La FIFA recibió cerca de 101.000 pedidos de entradas de hinchas albicelestes que buscan sus tickets para presenciar algún partido de los campeones del mundo.

15 de Diciembre de 2025
La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) recibió cerca de 101.000 solicitudes de entradas por parte de los hinchas argentinos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, quedando entre los cinco países que más tickets pidieron.

 

Los hinchas argentinos quedaron en el quinto lugar entre los simpatizantes que más entradas solicitaron para asistir a alguno de los 104 partidos del Mundial que se que iniciará el 11 de junio de 2026 con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

El pasado jueves se abrió la tercera etapa de venta de entradas para la cita intercontinental ya con el cronograma de la competencia develado, los argentinos solicitaron cerca de 101.056 entradas y quedaron en el quinto lugar detrás de los brasileños que 101.576 tickets.

 

Con 367.376 solicitudes, Colombia lídera el ranking y es seguido en el podio por los europeos Inglaterra, con 140.291, y Alemania, con 138.246. Esta estadística que contempla la FIFA no tiene en cuenta a los tres países anfitriones.

 

Temas:

Mundial 2026 entradas Tickets FIFA Selección Argentina
