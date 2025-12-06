FIFA confirmó la fecha y hora de los partidos de la Selección Argentina en fase de grupos

Se confirmaron los horarios de la fase de grupos de Argentina

La FIFA difundió este sábado el fixture definitivo del Mundial 2026 y confirmó días, horarios y sedes de todos los partidos.

Argentina, que integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, ya tiene su grilla para pelear por el pase a 16 avos de final.

El estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22hs (hora Argentina). La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina). Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23hs (hora Argentina).

En caso de terminar como líder de su zona, la Albiceleste se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) con sede en Miami. Con ese escenario, el camino, en caso de avanzar a octavos sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Proyectando un cuartos de final, los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales.

En caso de que la Selección culmine en el segundo puesto, el rival saldría del puntero del H, donde parten como candidatos España y Uruguay. En octavos, un posible rival podría ser algún segundo de los Grupos G y L que tienen como favoritos a Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana. De pensar en un potencial partido de cuartos de final, podría ser Bélgica o Estados Unidos. En semifinales quedaría del lado de los punteros de las zonas que tienen como cabeza de serie a Alemania, Francia y Países Bajos.

El calendario de Argentina en el mundial

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium

Los grupos del Mundial

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)

Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá