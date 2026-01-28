Los autos 0km se entregan con el sistema de peaje electrónico incluido

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) anunció el lanzamiento de la campaña “Tu 0km sin barreras”. Esta iniciativa, que está vigente desde la segunda quincena de enero, establece un nuevo estándar de servicio: todos los vehículos nuevos pueden ser entregados por los concesionarios oficiales con el sistema TelePASE ya gestionado e instalado.

De esta manera, el comprador recibe su unidad lista para transitar por las autopistas y accesos más importantes del país sin necesidad de realizar gestiones de registro posteriores.

La propuesta, llevada adelante por ACARA en articulación estratégica con AUSA (Autopistas Urbanas S.A), apunta a simplificar la vida del usuario y acompañar de manera orgánica la transición hacia el sistema de peaje electrónico “Free Flow”.

Con este esquema, se elimina una carga administrativa que solía generar desconocimiento o demoras innecesarias, permitiendo que el cliente se enfoque exclusivamente en disfrutar de su nueva unidad. El sistema se integra directamente al proceso de alistamiento del vehículo, consolidando al concesionario como un actor clave en la modernización del tránsito.

Los beneficios de esta medida son tangibles tanto en términos de comodidad como de seguridad. Al contar con el dispositivo desde el momento de la entrega, se evitan las detenciones en cabinas tradicionales, lo que reduce drásticamente el riesgo de maniobras bruscas o frenadas innecesarias en zonas de peaje. Además, la iniciativa cobra especial relevancia para los conductores del interior del país, quienes a menudo enfrentan dificultades logísticas al ingresar a zonas metropolitanas con sistemas de cobro automático por no contar con el dispositivo habilitado previamente.

El sistema de peaje electrónico no posee costos fijos y permite al usuario abonar únicamente por el uso del servicio a través de medios de pago digitales.

También está disponible para motocicletas, con un dispositivo adaptado que se coloca en la óptica delantera y permite pasar por los carriles exclusivos sin necesidad de detenerse.

Beneficios para los usuarios

La incorporación del TelePASE desde la entrega del 0km introduce una serie de ventajas prácticas:

Ahorro de tiempo: permite pasar por los peajes sin detenerse y evita las filas en cabinas manuales.

Gestión 100% digital: el usuario puede controlar consumos, facturación y medios de pago desde la web o aplicaciones móviles.

Mayor seguridad vial: reduce las detenciones bruscas y maniobras riesgosas en zonas de cobro.

Sin costos fijos: el sistema no tiene cargos de mantenimiento; se paga únicamente por el uso.

Flexibilidad de pago: el TelePASE puede vincularse a tarjetas de crédito o a billeteras virtuales con dinero en cuenta.

Además, el sistema tiene alcance federal. El mismo dispositivo permite circular por todas las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, los accesos Norte, Oeste y Riccheri, y por las principales rutas nacionales del país, incluyendo corredores clave como Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste, Corredores Viales, Caminos de las Sierras y la autopista Rosario–Santa Fe, entre otros.