Sociedad De forma gradual

Peajes: el sistema de pago manual electrónico se habilitará en los próximos días

26 de Enero de 2026
Peajes en la Autovía del Mercosur
Peajes en la Autovía del Mercosur Foto: Ilustrativa

Desde la Autovía del Mercosur indicaron que en los próximos días y de forma gradual comenzará a implementarse el pago manual electrónico mediante tótems de cobro.  

Autovía del Mercosur recordó a los usuarios que el sistema de pago mediante TelePASE y Telepeaje Plus no es el único medio habilitado para circular por el corredor vial.

 

En los próximos días, comenzará a implementarse de manera progresiva el sistema de pago manual electrónico mediante tótems de cobro, el cual estará disponible inicialmente en algunas estaciones de peaje del corredor.

 

En este marco, se recuerda que TelePASE y Telepeaje Plus continúan siendo la opción más ágil y económica para el tránsito por las estaciones de peaje, ya que el sistema de pago manual electrónico tendrá un valor equivalente al doble de la tarifa vigente de TelePASE.

 

El sistema de pago manual electrónico se irá habilitando gradualmente en los próximos días.

Mientras dicho sistema no se encuentre operativo, los usuarios que no cuenten con TelePASE podrán transitar sin inconvenientes, dado que las estaciones de peaje funcionarán sin barreras hasta la habilitación total de los medios de pago correspondientes.

 

Prevención de estafas

Autovía del Mercosur advierte que ningún operador de Telepeaje Plus, TelePASE, Mercado Pago ni de la empresa se comunicará espontáneamente por teléfono, redes sociales o WhatsApp para ofrecer o gestionar el servicio de TelePASE.

 

Ante cualquier intento de contacto sospechoso, se solicita desestimar la comunicación y no brindar datos personales ni bancarios.

Temas:

Peaje Autovía Mercosur TelepASE cobro manual electrónico
