 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Sistema TelePase en rutas 12 y 14: alertan sobre intentos de estafas y comunicaciones maliciosas

Autovía del Mercosur advierte sobre estafas y brinda información oficial para gestionar el sistema TelePASE seguro en rutas 12 y 14.

21 de Enero de 2026
Brindaron los canales oficiales habilitados.
Brindaron los canales oficiales habilitados.

REDACCIÓN ELONCE

Autovía del Mercosur advierte sobre estafas y brinda información oficial para gestionar el sistema TelePASE seguro en rutas 12 y 14.

Ante el conocimiento de reiterados intentos de estafas y comunicaciones maliciosas destinadas a robar datos personales, bancarios o acceder a cuentas de WhatsApp, la concesionaria de rutas 12 y 14, Autovía del Mercosur, informó a los usuarios que:

 

La gestión y adquisición del sistema TelePASE se realiza únicamente a través de los canales oficiales habilitados, que se detallan a continuación:

 

www.telepase.com.ar

www.aumesa.com.ar

• Plataforma Mercado Pago

• 0800 TelePASE: 08001227273

• 0800 AUMESA: 08005550126

• Oficinas de atención al público en las estaciones de peaje de Autovía del Mercosur, en el horario de 8 a 16 hs.

Se advierte que:

 

• Ningún operador ni empleado de TelePASE ni de Autovía del Mercosur se comunicará de manera espontánea con el usuario vía telefónica, WhatsApp o redes sociales.

 

• Nunca se solicitarán datos personales, bancarios, telefónicos ni códigos de verificación por llamados, mensajes o redes sociales.

La entrega del dispositivo TelePASE se realizará únicamente:

• Por envío a domicilio, si el usuario lo solicita durante el trámite.

 

• En estaciones de peaje de Autovía del Mercosur, una vez que estos puntos estén habilitados, lo cual será debidamente comunicado por los canales oficiales.

 

Reiteraron a los usuarios desconfiar de contactos no solicitados y verificar siempre que la gestión se realice por los sitios y plataformas oficiales mencionados. Ante cualquier duda, se recomienda no responder, no brindar información y consultar únicamente por los canales institucionales.

Temas:

TelepASE Ruta 12 ruta 14 estafas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso