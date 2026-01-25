Quini 6: un apostador ganó más $1.270 millones en La Segunda

REDACCIÓN ELONCE
Se registró un ganador en La Segunda del Quini 6 y se hizo de un premio de más $1.270 millones. En tanto, hubo 14 ganadores millonarios en el Siempre Sale. En el próximo sorteo el pozo será de $13.400.000.000. Detalles y números sorteados.
El Quini 6 volvió a ser protagonista este domingo con la realización del sorteo Nº 3.342, uno de los juegos de azar más populares del país. Como ocurre cada miércoles y domingo, miles de apostadores siguieron con expectativa la extracción organizada por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe que, en esta oportunidad, dejó un ganador de más $1.270 millones en La Segunda.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego $13.400.000.000.
En el sorteo Tradicional del Quini 6, los números ganadores fueron: 42-16-07-20-00-21. En esta modalidad no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y acumula más de 5.789 millones pesos para el próximo sorteo.
Mientras que, en La Segunda del Quini 6, salieron 38-22-33-32-10-15. Un ganador que hizo su apuesta en una agencia de tómbola de la localidad bonaerense de San Vicente acertó los seis números y se alzó con un premio de más 1.270 millones de pesos.
En tanto, en La Revancha del Quini 6, los números sorteados fueron 10-21-34-07-33-45. El premio mayor volvió a quedar vacante, con un pozo acumulado que ya supera los 5.521 millones pesos.
Y en el Siempre Sale del Quini 6, los números ganadores: 12-40-13-18-38-10. En esta modalidad sí hubo 14 ganadores con cinco aciertos, que se llevará un premio superior a los 27 millones pesos, desatando una nueva ola de ilusión entre los apostadores.