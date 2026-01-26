 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Fiesta de la Playa en el Thompson: se desarrolló “con total normalidad”, destacaron desde la Policía  

Desde la Policía indicaron que no se registraron inconvenientes durante la Fiesta de la Playa a la cual asistieron más de 40.000 personas, según dijo el Jefe de la Departamental.  

26 de Enero de 2026
Fiesta de la Playa
Fiesta de la Playa

El Jefe de la Policía Departamental de Paraná, Comisario Hernán Góngora, destacó el operativo de seguridad que se desplegó en el marco de la realización de la Fiesta de la Playa que se realizó durante el fin de semana en el balneario Thompson de Paraná.

 

Según indicó, durante el sábado asistieron unas 15.000 personas, mientras que el domingo, la cifra superó ampliamente las 25.000.

 

“Era un ingreso constante de gente”, dijo el Comisario y para destacar que durante la realización del masivo evento los operativos de seguridad “dieron resultados óptimos”.

“No hubo accidentes, ni reportes de robo. La desconcentración fue con total normalidad, la gente que fue a ver el espectáculo se retiró con total normalidad, tanto el sábado como el domingo”, mencionó.

 

“Lo único que tuvimos el sábado cuatro niños perdidos que fueron localizados por los padres y una pareja de Santa Fe que bajo los efectos del alcohol estaban agresivos y fueron detenidos. Mientras que el domingo, al haber tanto volumen de gente se perdieron 5 niños, pero fueron encontrados enseguida por los padres”.

 

“Realmente fue impresionante la cantidad de gente que ingresó al balneario”, indicó finalmente Góngora en declaraciones a radio La Voz. Elonce.com

 

Temas:

Fiesta de la playa Thompson Paraná
