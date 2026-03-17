Evitaron el robo de una moto en Paraná tras activar un tótem de seguridad

REDACCIÓN ELONCE
Usando un tótem de seguridad, una vecina alertó al 911 y de esa manera evitó el robo de una moto en la zona de calles Don Bosco y Grella de la ciudad de Paraná.
Este lunes en horas de la tarde, el intento de robo de una motocicleta quedó frustrado luego de que una vecina activara un tótem de seguridad ubicado en la esquina de calles Grella y Don Bosco de la ciudad de Paraná. La intervención del sistema de monitoreo del 911 permitió la detención del sospechoso a pocas cuadras del lugar.
El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, cuando la víctima advirtió que un hombre intentaba sustraer su motovehículo estacionado en la vía pública y utilizó el dispositivo de seguridad para comunicarse con el centro de monitoreo.
En declaraciones a Elonce, el Jefe del 911, comisario Juan Manuel Zunino, explicó que “una vecina activa el tótem de seguridad ubicado en este punto, se comunica con el 911 y brinda la información de que intentaron sustraer su moto, que estaba estacionada sobre Grella y da características del hombre”.
A partir de la alerta, la operadora del sistema comenzó a trabajar en conjunto con las cámaras de seguridad del lugar. Según detalló Zunino, “con la cámara de seguridad que está en este lugar se visualiza al masculino tomar hacia calle Don Bosco”.
El funcionario remarcó que la operadora “tiene la facultad de comisionar al móvil más cercano a través del sistema de geoposicionamiento que contamos en el 911”. En este caso, “a dos cuadras aproximadamente del lugar, un móvil de comisaría Cuarta logró la aprehensión” del delincuente, precisó.
Posteriormente, y por disposición de la fiscalía interviniente, fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales.
La importancia del sistema
Zunino destacó el rol de estos dispositivos en la prevención del delito y la asistencia inmediata a los vecinos. “Esto es lo que brinda el tótem de seguridad, una comunicación directa con el centro de monitoreo del 911”, afirmó.
Además, subrayó que no solo se utilizan ante hechos delictivos: “No simplemente es para este tipo de situaciones, sino también cuando se tenga una emergencia o alguna situación que el ciudadano requiera ayuda del 911”.
En ese sentido, explicó que al activar el botón SOS se establece contacto inmediato con un operador, quien solicita datos clave y envía asistencia en simultáneo.
Actualmente, en la ciudad de Paraná hay siete dispositivos instalados en distintos puntos estratégicos y próximamente se instará uno en la localidad de Colonia Avellaneda, indicó.
Sobre los lugares de mayor uso, señaló que “este es muy concurrido (por el de Grella), al igual que el ubicado en Florencio Sánchez y Avenida de las Américas y Racedo, donde hay mucha circulación de gente durante todo el día”.
El funcionario también explicó que los tótems funcionan en conjunto con cámaras de seguridad, lo que permite realizar un seguimiento en tiempo real de los hechos.
Uso responsable
Finalmente, Zunino pidió a la comunidad hacer un uso responsable del sistema. “Por ahí hay gente que lo acciona sin tener una emergencia y eso genera complicaciones, pero siempre se responde porque no se puede dejar nada librado al azar”, sostuvo.
En cuanto al estado de los dispositivos, aclaró que no se registraron daños: “Destrozos no se han producido, pero sí activaciones sin necesidad”.
En el siguiente video te mostramos cómo funcionan los tótem de seguridad al ser activados ante una emergencia. Elonce.com