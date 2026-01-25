Pont A Bailar junto a Hernán Narváez deslumbraron en la segunda noche de la Fiesta de la Playa

En la última noche de la Fiesta de la Playa del Thompson, Pont A Bailar llevó todo el ritmo de la cumbia al escenario mayor, ante una multitud. En medio del show, el conjunto paranaense invitó a subir a Hernán Narváez, reconocido cantante de cumbia santafesina y exintegrante del grupo La Contra.

La colaboración regaló temas como “No me enseñaste”, un cover del tema de Thalía y “Adicto a tu Piel” de La Contra.

El espectáculo continuó con Pont A Bailar, que tocó “Como la flor” bajo la luz de miles de linternas de celulares. Luego fue el turno del icónico tema “Mentiroso” de

Karina, que hizo alborotar a la multitud que se presentó en la playa este domingo.

Hacia el final del espectáculo, subió el cantante santafesino Jero Lozano quien cantó “Conmigo te gustó”, de Leo Mattioli, junto a la banda.

La cantante de Pont A Bailar, la paranaense Irina López Leites, habló con Elonce en el marco de la presentación en la última noche de la Fiesta de la Playa del Thompson.

Pont A Bailar con Hernán Narváez. Foto: El Once

Un grupo de amigos que hace música

En la previa del show, la vocalista señaló que presentarse en este tipo de eventos genera “mucha ansiedad” pero con ganas de cantar desde el primer momento.

2do día de la Fiesta de la Playa Thompson Paraná 2026 - Entrevistamos a Irina López de Pont a Bailar

Sobre la preparación de la banda, la joven contó que ensaya una vez por semana y, en los últimos días tuvieron más horas de práctica. “Venimos trabajando mucho y esperamos lo mejor”, dijo.

“Somos un grupo de amigos que hacemos música. Para nosotros pasó a ser un trabajo, responsable y qué mejor que hacerlo con amigos, así que feliz”, sinceró.

Por otro lado, López Leites se refirió a la Fiesta de la Playa y aseguró: “No puedo creer la magnitud. La gente está feliz y divertida, es una fuente de trabajo para un momento duro que estamos pasando. Estoy feliz de que la gente disfrute, hermoso todo para todos”.

La cantante explicó que Pont a Bailar es una banda de cumbia pop con muchos covers como así también tributos a Karina, Gilda y Rodrigo.