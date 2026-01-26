Ola de calor en Entre Ríos: cuándo empezarían a ceder las temperaturas extremas

Una intensa ola de calor afecta a la provincia de Entre Ríos y mantiene en alerta a gran parte del territorio. Según confirmó el director nacional de Pronósticos y Servicios a la Sociedad del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Carlos Zotelo, las altas temperaturas persistirán: se prevén varios días consecutivos con máximas extremas.

“Este lunes vamos tener temperaturas máximas de unos 38 grados, particularmente para la ciudad de Paraná, y un escenario similar en localidades cercanas”, señaló Zotelo. En ese sentido, indicó que ciudades como Crespo, Cerrito y otras localidades de la franja oeste entrerriana también registrarán valores cercanos a los 37 grados.

El especialista explicó que el fenómeno cumple con los criterios técnicos para ser considerado una ola de calor. “Consideramos que este fenómeno se da cuando tenemos durante tres días consecutivos temperaturas máximas y mínimas dentro del 10% más caliente para el mes en cuestión”, precisó.

Respecto a la sensación térmica, Zotelo aclaró que se trata de un índice de confort, aunque advirtió que en zonas húmedas puede intensificar el malestar. “Como son localidades húmedas y cercanas al río, en algún pasaje de la tarde la sensación térmica puede ser incluso más alta”, afirmó, aunque remarcó que “lo importante es la temperatura”.

En cuanto al pronóstico extendido, el funcionario detalló que el SMN emitió una alerta naranja por temperaturas extremas. “Estamos hablando de 38 grados para hoy, 37 para mañana, 35 para el miércoles, 37 para el jueves y 36 para el viernes”, enumeró.

Luego de ese período, anticipó un descenso térmico: “Tenemos un descenso para el fin de semana, no muy sensible pero sí significativo, no es lo mismo hablar de máximas de 30, 31 grados que de 36 o 37º. La semana entrante va a ser una semana un poquito más intermedio, con valores de 33, 34 grados que no son agobiantes pero que son típicos de esta época”.

Entre Ríos bajo alerta naranja y amarillo por la ola de calor

Ante este escenario, Zotelo hizo hincapié en la prevención y los cuidados. “Uno no debería ponerse al sol a menos que sea extremadamente necesario, principalmente pasado el mediodía y hasta las 16 o 17 horas”, recomendó. También aconsejó evitar la actividad física al aire libre y subrayó que “la hidratación es el punto clave para los próximos días”.

El director del SMN advirtió que los grupos más vulnerables son “los adultos mayores, los niños y las personas con problemas respiratorios o circulatorios”, y pidió extremar las precauciones en esos casos.

Finalmente, Zotelo señaló que la ola de calor no afecta solo a Entre Ríos. “Tenemos varios puntos del país con temperaturas extremas, como el sur y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sectores de Córdoba, el sur de Santa Fe y el norte bonaerense, todos bajo alerta naranja”, indicó.

Como recomendación final, instó a la población a mantenerse informada. “La recomendación es estar actualizados a través de la página oficial y la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional, que permiten seguir el dato hora por hora”, concluyó. Elonce.com