Boca pierde por todo el semestre una pieza fundamental y acelera por Ascacíbar

El arranque del Boca en el Torneo Apertura había dejado buenas señales futbolísticas con la victoria en la Bombonera, pero la noche terminó con un contratiempo que cambia el panorama del plantel.

Claudio Úbeda confirmó que Rodrigo Battaglia deberá someterse a una intervención quirúrgica por su lesión en el tendón de Aquiles y quedará marginado de las canchas durante, como mínimo, seis meses. La baja impacta de lleno en la estructura del equipo y acelera la búsqueda de un reemplazo, con Santiago Ascacíbar como principal apuntado.

El volante no había podido realizar la pretemporada a la par de sus compañeros debido a una tendinopatía insercional que arrastraba desde fines del año pasado. Durante varias semanas se optó por un tratamiento conservador, con la expectativa de evitar el quirófano, pero el dolor persistió incluso en la vida cotidiana y el cuerpo médico resolvió avanzar con la operación.

Una ausencia que modifica el equilibrio

Después del triunfo ante Riestra, el entrenador Claudio Úbeda reconoció en conferencia que la salida de Battaglia representa una pérdida importante para el grupo, tanto por su aporte futbolístico como por su experiencia y liderazgo puertas adentro.

Rodrigo Battaglia estará más de 6 meses afuera por lesión. Foto: Archivo.

El futbolista, de 34 años, había alternado posiciones durante su primer ciclo en el club. Comenzó como zaguero central, luego se afianzó en la mitad de la cancha y llegó a consolidar una buena sociedad con Leandro Paredes. Sin embargo, distintas molestias físicas lo fueron relegando y en el cierre de la temporada pasada perdió continuidad.

Ahora, con una recuperación prolongada por delante, Boca pierde una pieza de equilibrio en el mediocampo justo cuando busca consolidar el funcionamiento en el inicio del campeonato.

Santiago Ascacíbar podría llegar a Boca. Foto: Archivo.

El mercado, en movimiento

Ante este escenario, la dirigencia se movió con rapidez. Apenas se confirmó que la evolución de Battaglia no era favorable, el club inició contactos por Santiago Ascacíbar. El mediocampista de Estudiantes aparece como una alternativa por su despliegue, capacidad de recuperación y llegada al área rival.

Si bien se trata de un perfil distinto, en Boca consideran que puede ocupar varios roles en la zona central y aportar intensidad, algo clave para el esquema que pretende el cuerpo técnico. Las negociaciones están avanzadas y la intención es cerrarlas en los próximos días para sumar una variante antes de que el torneo tome ritmo.