Boca acelera en el mercado de pases: Riquelme apunta a una figura de Estudiantes

En pleno armado del plantel para la temporada 2026, Boca volvió a mover fichas en el mercado y puso el foco en un nombre fuerte del fútbol argentino. Con el debut oficial cada vez más cerca, Riquelme acelera gestiones para reforzar la mitad de la cancha y sondea la situación de Santiago Ascacíbar, referente de Estudiantes de La Plata y una de las piezas clave del último campeón.

La búsqueda de variantes para el mediocampo se instaló como prioridad en Ezeiza, donde el Consejo de Fútbol trabaja contrarreloj para sumar experiencia, dinámica y equilibrio. En ese contexto, Ascacíbar aparece como un perfil que encaja en la idea del cuerpo técnico por su capacidad de recuperación, despliegue y llegada al área.

Un mercado con varios frentes abiertos

El interés por el volante de 28 años se suma a otras negociaciones que la dirigencia mantiene activas. Mientras continúan los contactos por extremos y delanteros, también se analizan opciones para reforzar sectores internos del equipo. La intención es completar el plantel antes del inicio del Torneo Apertura y evitar demoras sobre el cierre del libro de pases.

En este caso, el futbolista ya había estado en el radar del club en mercados anteriores. Incluso, cuando River inició gestiones a comienzos del verano, su nombre volvió a instalarse entre los principales apuntados del fútbol local. Aquellas conversaciones no prosperaron y ahora es Boca quien evalúa avanzar formalmente.

Ascacíbar podría llegar a Boca. Foto: Archivo.

Desde el entorno platense reconocen que hubo consultas preliminares para conocer condiciones contractuales. El mediocampista mantiene vínculo con Estudiantes hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier salida dependerá de una negociación económica.

La postura de Estudiantes

La conducción del club de La Plata ya dejó en claro que pretende retener a una de sus figuras, aunque no cerrará la puerta a una transferencia si la oferta resulta conveniente. El monto que trascendió como referencia ronda los seis millones de dólares, cifra que marca el piso para iniciar conversaciones.

Ascacíbar viene de un año destacado, con regularidad y liderazgo dentro del equipo que logró títulos a nivel local. Su experiencia en el exterior y su recorrido en el fútbol argentino lo posicionan como un refuerzo de jerarquía para cualquier proyecto deportivo.

Con el calendario en marcha y la pretemporada llegando a su tramo final, las próximas horas serán decisivas para saber si las gestiones avanzan o quedan solo en sondeos. Mientras tanto, el club de la Ribera continúa delineando su estrategia para sumar nombres que potencien el plantel de cara a un semestre exigente.