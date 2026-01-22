Comienza el Torneo Apertura 2026 con un cronograma ultra comprimido

La temporada 2026 del fútbol argentino comienza con el Torneo Apertura, que mantiene el formato del año pasado y un calendario ajustado por el Mundial. El certamen se jugará con numerosas fechas entre semana y los puntos definirán descensos y al Campeón de Liga por la tabla anual.
Tras algunos partidos por Copa Argentina, la temporada 2026 quedará inaugurada con los primeros partidos del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). La competencia tendrá el mismo formato que el del año pasado y los puntos sumados en la etapa regular se computarán para el promedio, que definirá uno de los descensos, y para la tabla general, determinante para elegir al Campeón de Liga, que este año quedó instaurado antes del inicio de la competencia tras la polémica que se generó en noviembre pasado con la estrella para Rosario Central.
El fútbol argentino será en 2026 un fárrago de partidos sin respiro, que solo se justifica con razones cuasi dogmáticas: la prioridad en el calendario es para el Mundial que este año se desparramará entre Canadá, México y Estados Unidos y tendrá su puntapié inicial el 11 de junio. El resto de los compromisos deben entrar como puedan y cuando sea posible.
Así, el calendario local quedó comprimido. La ilusión de que el fútbol grande es los domingos por la tarde no encuentra en este torneo mucha lógica. La grilla televisiva y la urgencia institucional tiene reservada esa franja para pocos.
Racing y Banfield protagonizan una curiosidad que dice mucho del reparto: en el tramo inicial no jugarán ningún domingo. Boca y River, en cambio, concentran la mayoría de esos turnos, fiel reflejo de una demanda televisiva que ordena el mapa sin superposición de encuentros.
En las primeras doce fechas, casi seis de cada diez partidos se disputarán en días hábiles, con horarios que chocan de frente con la rutina laboral. El punto de partida de este jueves se enlaza rápidamente con la segunda fecha que arranca el lunes y una tercera que asoma el sábado 31.
Habrá, en la mejor de las cuentas, un mínimo de 72 horas de recuperación entre partidos, pero la exigencia real -viajes, entrenamientos, rotación forzada- será mayor. Sin embargo, el poco descanso supone un común denominador para lo que se avecina: sangre joven que no necesita de tanta recuperación. Nada de eso.
Torneo Apertura
El Apertura 2026 tendrá como decano a Juan Manuel Insaurralde, con 41 años, liderando la defensa de Sarmiento de Junín. Detrás suyo, una lista que mezcla experiencia, liderazgo y nombres propios del fútbol grande: José Sosa, campeón con Estudiantes, con 40 antes del pitazo inicial.
Enzo Pérez, refuerzo de Argentinos Juniors; Jorge “Fatura” Broun, sostén de Rosario Central; Fernando Muslera, jerarquía para el arco del Pincha; Franco Armani, héroe de Qatar, a meses de sumarse al mismo club de los 40. En un torneo corto, apretado y sin tiempo para ensayar, la templanza suele valer más que la explosión.
Serán 26 jugadores de 30 equipos con 38 años o más. Leer el juego, administrar energías y entender los momentos no son referencias que otorgue el GPS. Lo viejo funciona.
La picadora de carne de los DT's
Tras un 2025 marcado por la inestabilidad para los entrenadores en el que 30 directores técnicos dejaron su cargo, el inicio del Apertura muestra una foto inusual: 26 continúan en sus puestos de un año o otro. El dato no indica calma, sino más bien la fragilidad de ese rol.
El fútbol argentino no cree en los procesos largos si los resultados no aparecen rápido. Entre los nuevos ciclos sobresalen regresos y apuestas urgentes: Jorge Almirón vuelve desde Chile para tomar al campeón Rosario Central y Diego Martínez retorna a Huracán. Ambos, tuvieron como último empleo en Argentina a Boca.
La dupla Orsi-Gómez asume en un Newell’s necesitado de puntos luego de sus vacaciones tras haber conducido a Platense a su primer título, el del Apertura 2025. Lucas Pusineri inicia su etapa en Central Córdoba de Santiago del Estero, después de ser despedido de Atlético Tucumán y su caso es paradigmático: está en la lista de los DT echados y en la de los que siguen de un año a otro, dio cuenta Clarín.
En juego habrá más que el Apertura y el Clausura. La temporada repartirá otros cinco títulos oficiales: Trofeo de Campeones, Supercopas Argentina e Internacional, Copa Argentina y consagrará como Campeón de Liga al líder de la tabla anual, el título que en 2025 sorprendió a todos por no estar en los planes y quedar en manos de Rosario Central.
El libro de pases quedará abierto hasta el martes 27 de enero a las 17:45, minutos antes de que inicie el primer partido de la tanda de ese día correspondientes a la segunda fecha, que se iniciará el lunes próximo con el dueño entre Platense e Instituto.
Al igual que el año que pasó, también habrá público visitante en algunos duelos designados especialmente. El primero de 2026 será en la cancha de Banfield, a la que podrán asistir 5.700 entradas para simpatizantes de Huracán.
La suma de puntos del Apertura y Clausura, además del Campeón de Liga, determinará uno de los dos descensos: el de la tabla general. El otro equipo que pierda la categoría lo hará por el promedio de puntos las últimas tres temporadas, o las que tenga completas en caso de haber ascendido a fines de 2024 o 2025.