¿Vuelve el fútbol gratuito? La AFA analiza transmitir todos los torneos por LPF Play

La posibilidad de que vuelva el fútbol gratuito en Argentina volvió a instalarse en la agenda deportiva luego de que un dirigente de la Liga Cordobesa revelara detalles de una iniciativa que estaría evaluando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El proyecto apunta a crear una plataforma digital propia desde la cual se transmitirían todos los torneos organizados por la entidad.

Quien dio a conocer la información fue el tesorero de la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Farías, durante declaraciones radiales que rápidamente generaron repercusión entre los fanáticos del deporte. Según explicó, la iniciativa buscaría ampliar el acceso de los hinchas a las distintas competencias del fútbol argentino.

En ese contexto, el dirigente sostuvo que “es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros de este país. Se pone en marcha un sistema donde vamos a tener una plataforma para ver todos los campeonatos que organiza AFA”.

Foto: La Nación.

La plataforma que prepara la AFA

De acuerdo con lo expresado por Farías, la idea sería utilizar la aplicación LPF Play, una plataforma que actualmente transmite partidos de las categorías de ascenso y que este año adquirió derechos vinculados a esas competencias.

Según detalló el dirigente, el objetivo es que el servicio permita acceder a todas las disciplinas organizadas por la AFA, ampliando el alcance del contenido que hoy se ofrece. En ese sentido, explicó que “se va a poder ver el femenino, el masculino, fútbol playa, todo el futsal, todo lo que organiza AFA. Todo el fútbol de primera, también. Vuelve así como fue Fútbol para Todos, así va a ser esta plataforma”.

El anuncio despertó expectativas entre los seguidores del fútbol argentino, ya que implicaría una transformación importante en el sistema de televisación vigente, dominado en la actualidad por acuerdos comerciales con cadenas privadas.

Claudio Tapia impulsaría esta medida. Foto: Archivo Elonce.

Incertidumbre sobre los derechos de televisación

Otro de los aspectos que generó interrogantes tiene que ver con el modelo de funcionamiento del proyecto y su impacto sobre los contratos de transmisión actuales. Hoy, gran parte de los partidos de la primera división se emiten a través de señales pagas, lo que obliga a los hinchas a contratar servicios específicos para seguir los encuentros.

En relación con esto, Farías afirmó que “la aplicación va a ser gratuita y van a poder verla todos los argentinos, todos a los que les gusta este deporte”. Sus palabras alimentaron la expectativa de muchos fanáticos que recuerdan el esquema implementado años atrás con el programa estatal conocido como Fútbol para Todos.