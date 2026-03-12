Selección Argentina: las primeras imágenes de la base que tendrá en el Mundial 2026

Una delegación de la Selección Argentina realizó una visita de inspección en la ciudad de Kansas, en Estados Unidos, con el objetivo de revisar las instalaciones que utilizará el equipo durante el Mundial 2026. El recorrido incluyó el centro de entrenamiento, el alojamiento previsto para el plantel y el estadio donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni disputará su primer partido.

Durante la actividad, representantes de la Asociación del Fútbol Argentino analizaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento logístico y deportivo de la base operativa que tendrá la Selección Argentina durante la competencia.

El centro de entrenamiento elegido

El primer punto del recorrido fue el predio del Sporting Kansas City, designado por la FIFA como centro de entrenamiento para el seleccionado argentino durante gran parte del torneo. En ese lugar se evaluaron las condiciones de las canchas, los vestuarios y los espacios complementarios destinados al trabajo del plantel, según informó la Agencia NA.

Sede Selección Argentina.

El objetivo de la visita fue verificar que las instalaciones cumplan con los requerimientos necesarios para el entrenamiento diario y la preparación física del equipo durante el certamen.

Revisión del alojamiento del plantel

En una segunda instancia, la comitiva de la Selección Argentina analizó las instalaciones previstas para el hospedaje de los jugadores y el cuerpo técnico. Durante esa inspección se revisaron aspectos vinculados a la seguridad, los servicios de alimentación, las áreas de recuperación física y los espacios destinados al descanso.

Gimnasio d la sede de la Selección Argentina.

Además, se analizaron cuestiones relacionadas con los traslados y la logística general para asegurar un funcionamiento eficiente durante toda la estadía del equipo en la ciudad estadounidense.

El estadio del debut

El recorrido finalizó en el GEHA Field at Arrowhead, estadio del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs. En ese escenario la Selección Argentina disputará su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia el 16 de junio.

Durante la visita se verificaron la capacidad del estadio, las áreas destinadas al cuerpo técnico y a los jugadores, además del cumplimiento de los estándares exigidos por la FIFA para la realización de los partidos del torneo.

La delegación estuvo integrada por los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas; los médicos del seleccionado mayor Daniel Martínez y Alejandro Rolón; el responsable de seguridad Matías Ferreyra; el gerente de comunicación Nicolás Novello; el utilero del plantel profesional Mario De Stefano; y los integrantes del área de diseño de la AFA Daniel Cannizzo y Agustín Spotorno.