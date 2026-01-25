 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en su debut por el Torneo Apertura

Boca Juniors inició el Torneo Apertura 2026 con una ajustada victoria por 1 a 0 ante Deportivo Riestra en La Bombonera, en un partido de trámite cerrado que se resolvió con una jugada de pelota parada.

25 de Enero de 2026
Lautaro Di Lollo
Lautaro Di Lollo Foto: Fotobaires

Boca Juniors inició el Torneo Apertura 2026 con una ajustada victoria por 1 a 0 ante Deportivo Riestra en La Bombonera, en un partido de trámite cerrado que se resolvió con una jugada de pelota parada.

Boca Juniors comenzó su participación en el Torneo Apertura 2026 con una victoria por 1 a 0 frente a Deportivo Riestra, en el encuentro disputado en La Bombonera, correspondiente a la primera fecha del certamen. El único gol del partido fue convertido por Lautaro Di Lollo, de cabeza, en el segundo tiempo.

 

El equipo dirigido por Claudio Úbeda asumió el protagonismo desde el inicio, con una marcada posesión de la pelota ante un rival que se replegó en su campo y apostó a cortar los circuitos de juego. Sin embargo, el desarrollo fue lento y friccionado, con pocas situaciones claras durante gran parte del partido.

En la primera etapa, Boca tuvo sus mejores momentos en un breve pasaje en el que el arquero Ignacio Arce se lució con dos atajadas ante remates de Tomás Belmonte y el propio Di Lollo. Además, Lautaro Blanco estrelló un disparo en el palo, en una de las ocasiones más claras del Xeneize antes del descanso.

 

La pelota parada, clave

 

El complemento mantuvo la misma tónica, con Boca dominando la posesión pero sin profundidad. La apertura del marcador llegó a los 31 minutos del segundo tiempo, cuando Leandro Paredes ejecutó un tiro libre desde la esquina y Di Lollo ganó en el área rival para marcar de cabeza el 1 a 0.

Ander Herrera le pidi&oacute; el cambio al banco de suplentes (Fotobaires)
Ander Herrera le pidió el cambio al banco de suplentes (Fotobaires)

A partir del gol, Boca controló el trámite con la tenencia del balón, mientras Riestra adelantó líneas en busca del empate. En los minutos finales, el conjunto visitante generó algunas aproximaciones, y el arquero Agustín Marchesín tuvo una intervención clave para sostener la ventaja del local.

 

Lo que viene

 

Con este resultado, Boca sumó sus primeros tres puntos en el certamen y volverá a presentarse el miércoles 28 de enero, cuando visite a Estudiantes de La Plata desde las 22.15. Luego, será local ante Newell’s por la tercera fecha. Por su parte, Deportivo Riestra enfrentará a Defensa y Justicia el jueves 29 de enero, a partir de las 17.

Temas:

Boca Juniors La Bombonera Deportivo Riestra Leandro Paredes Torneo Apertura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso