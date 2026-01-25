Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en su debut por el Torneo Apertura

Boca Juniors inició el Torneo Apertura 2026 con una ajustada victoria por 1 a 0 ante Deportivo Riestra en La Bombonera, en un partido de trámite cerrado que se resolvió con una jugada de pelota parada.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda asumió el protagonismo desde el inicio, con una marcada posesión de la pelota ante un rival que se replegó en su campo y apostó a cortar los circuitos de juego. Sin embargo, el desarrollo fue lento y friccionado, con pocas situaciones claras durante gran parte del partido.
En la primera etapa, Boca tuvo sus mejores momentos en un breve pasaje en el que el arquero Ignacio Arce se lució con dos atajadas ante remates de Tomás Belmonte y el propio Di Lollo. Además, Lautaro Blanco estrelló un disparo en el palo, en una de las ocasiones más claras del Xeneize antes del descanso.
¡AHORA SÍ. HAY GOL DE BOCA! Centro de Leandro Paredes y cabezazo letal de Di Lollo para el 1-0 ante Riestra en La Bombonera.
La pelota parada, clave
El complemento mantuvo la misma tónica, con Boca dominando la posesión pero sin profundidad. La apertura del marcador llegó a los 31 minutos del segundo tiempo, cuando Leandro Paredes ejecutó un tiro libre desde la esquina y Di Lollo ganó en el área rival para marcar de cabeza el 1 a 0.
A partir del gol, Boca controló el trámite con la tenencia del balón, mientras Riestra adelantó líneas en busca del empate. En los minutos finales, el conjunto visitante generó algunas aproximaciones, y el arquero Agustín Marchesín tuvo una intervención clave para sostener la ventaja del local.
Lo que viene
Con este resultado, Boca sumó sus primeros tres puntos en el certamen y volverá a presentarse el miércoles 28 de enero, cuando visite a Estudiantes de La Plata desde las 22.15. Luego, será local ante Newell’s por la tercera fecha. Por su parte, Deportivo Riestra enfrentará a Defensa y Justicia el jueves 29 de enero, a partir de las 17.