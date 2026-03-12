Graves inundaciones en Tucumán: hay 15 mil evacuados y vecinos duermen al costado de la ruta

Las graves inundaciones en Tucumán provocadas por intensas lluvias dejaron alrededor de 15 mil evacuados en toda la provincia. La localidad de La Madrid es una de las más afectadas y gran parte de sus habitantes permanece al costado de la ruta esperando regresar a sus hogares.
Según confirmaron las autoridades provinciales, alrededor de 4.500 evacuados pertenecen a esa localidad ubicada a unos 100 kilómetros al sudoeste de San Miguel de Tucumán. Allí viven cerca de 6.000 personas, por lo que la magnitud del fenómeno obligó a evacuar a aproximadamente el 75% de sus habitantes.
El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte de Tucumán, Marcelo Nazur, explicó que la situación sigue siendo delicada, aunque existe expectativa de que el agua comience a bajar si las condiciones climáticas mejoran en los próximos días.
La Madrid, una de las zonas más afectadas
La localidad de La Madrid se convirtió en uno de los epicentros de la emergencia provocada por las graves inundaciones en Tucumán. Ante la imposibilidad de permanecer en sus viviendas, numerosos vecinos se instalaron en la banquina de la Ruta 157 con carpas, vehículos y algunas pertenencias básicas.
En ese contexto, las autoridades provinciales realizaron cortes preventivos en rutas para facilitar el drenaje del agua acumulada. Nazur explicó que la ruta provincial 323 fue intervenida con el objetivo de permitir el escurrimiento del agua, aunque posteriormente el tránsito fue habilitado nuevamente.
“Si no llueve y las condiciones climáticas ayudan, el domingo ya vamos a poder ingresar a La Madrid”, señaló el funcionario, al referirse a las tareas que se llevan adelante para evaluar los daños y comenzar con la asistencia a los vecinos.
Situación de los diques y zonas en alerta
Las graves inundaciones en Tucumán también mantienen en alerta a otras localidades del sur provincial, como Chicligasta y Sol de Mayo, ubicadas en una zona cercana al dique Las Termas. Allí también se registraron importantes anegamientos producto del volumen de agua acumulado.
Respecto al estado de los diques, el ministro informó que el dique Escaba alcanzó la cota del labio del vertedero. “Está en cota del labio del vertedero, que es 626,5. Ese nivel se va a mantener si sigue ingresando un caudal menor a 100 metros cúbicos”, detalló.
En tanto, en el dique El Cadillal se trabaja siguiendo los protocolos establecidos por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP). “Hay que mantenerlo en 605,5, que es la cota de espera de creciente”, explicó el funcionario.
Vecinos evacuados esperan volver a sus casas
Mientras tanto, la situación social se vuelve cada vez más compleja para las familias que debieron abandonar sus hogares. En La Madrid, muchas personas permanecen a la vera de la ruta esperando que el nivel del agua baje para poder regresar.
Algunas de las historias reflejan el impacto emocional de la tragedia. Una vecina relató al Canal 10 de Tucumán: “Es la primera vez en la vida que me ha entrado adentro, no puedo más porque he sufrido mucho. No sé qué pasará, allá quedó mi hijo, tienen que traer a mis nietos. Hay muchos chicos”.
Otra de las mujeres afectadas expresó su angustia por la situación que atraviesa su familia y por la falta de asistencia suficiente. “No tengo fuerzas, mi hijo quiere llevarme a Buenos Aires de vuelta porque no sé cómo voy a empezar. No se recibe la ayuda que se merece. Falta todo, no hay comprensión”.