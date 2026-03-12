El paro en la planta La China de Tres Arroyos por falta de pago se concretó este jueves por la tarde luego de que la empresa abonara solo una parte de la cuota adeudada. El gremio confirmó que la faena permanecerá suspendida hasta que se complete el pago total.
El paro en la planta La China de Tres Arroyos por falta de pago se inició este jueves a las 18:00 horas luego de que los trabajadores decidieran detener la actividad ante el incumplimiento parcial de los compromisos salariales por parte de la empresa. La medida fue confirmada por el secretario de Alimentación, Miguel Klenner, quien explicó que la decisión se tomó tras constatar que solo se abonó una parte del monto adeudado.
Según detalló el dirigente sindical, la empresa realizó un pago parcial de la cuota pendiente, lo que generó malestar entre los trabajadores y derivó en la paralización inmediata de las tareas. En ese contexto, Klenner fue contundente al señalar que “hoy se pagó solo la mitad de la cuota pendiente, y hasta que no se abone el total, no se retomará la faena”.
La medida impacta directamente en la actividad de la planta, que debió detener sus operaciones en medio de una jornada laboral habitual. Desde el gremio sostienen que la decisión busca garantizar el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por la empresa con su personal.
Reclamo gremial y exigencia de pago total
De acuerdo con lo expresado por Klenner en declaraciones al medio La Pirámide, la decisión de frenar la producción fue tomada como una forma de presión para que la empresa regularice la situación salarial. El dirigente remarcó que los trabajadores no retomarán sus tareas hasta que se efectivice el pago completo de lo adeudado.
En este sentido, el gremio indicó que la medida no tiene una duración determinada, ya que la continuidad del paro dependerá exclusivamente de que la empresa cumpla con el pago total de la cuota pendiente. Mientras tanto, la actividad permanecerá completamente detenida dentro de la planta, sostuvo La Pirámide.
La situación refleja un escenario de incertidumbre tanto para los trabajadores como para la propia empresa, que atraviesa dificultades para normalizar sus compromisos económicos. Desde el sindicato aseguran que el reclamo responde únicamente al cumplimiento de derechos laborales básicos.