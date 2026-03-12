 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Gregoria cumplió 100 años: dijo que su secreto es “comer sano y trabajar”

La mujer es oriunda de Bovril pero está radicada en Paraná hace más de 70 años. Este jueves celebró junto a sus cinco hijos, 10 bisnietos y seis tataranietos. En 2006 fue elegida la Mejor Vecina del Barrio. "Asistió hasta un parto", contó una de sus hijas.

12 de Marzo de 2026
Gregoria cumplió 100 años
Gregoria cumplió 100 años Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La alegría y celebración inundaron la casa de Gregoria, una mujer oriunda de Bovril pero radicada en Paraná hace más de medio siglo, cumplió 100 años este jueves. Elonce mantuvo un diálogo con la cumpleañera, quien reveló los secretos para llegar a esa edad: "Como sano y trabajo”, afirmó.

Gregoria festeja sus 100 años con sus seres queridos

Además, sinceró: “Ando apurada para terminar de hacer las cosas. Tuve cinco hijos y tenía bastante para hacer, para atenderlos”.

“Vinieron sobrinos de Buenos Aires y otros que no veía hace rato, cayeron de sorpresa”, dijo sobre sus familiares de Bovril y de Santa Fe.

Incluso, por una cuestión de casualidad o destino, una de las bisnietas de Gregoria también cumple años el 12 de marzo. “Se llevan 70 años de diferencia”, contó una de las hijas.

Norma, una de las hijas de Gregoria, contó que cuando su mamá vivía en Bovril, hace más de 70 años, ejercía como cocinera en el hospital y luego como enfermera.

Otra de las hijas, Nora, señaló que su madre le puso nombres similares. “Las dos tenemos las mismas iniciales en los dos nombres”, contó en referencia a Norma.

“Gregoria tiene su carácter, pero es amorosa, es una mamá excelente y una mejor abuela, bisabuela, tatarabuela. Le damos gracias a Dios porque está muy lúcida”, señaló Norma.

 

La mujer tiene cinco hijos, 10 bisnietos y seis tataranietos.

Además, Gregoria fue elegida Mejor Vecina del Barrio en 2006. “En ese tiempo le daban un certificado al mejor vecino y ella ganó porque donde la necesitaban, ella estaba. Todo el mundo la conoce. Hasta un parto atendió, de una mujer de mi misma edad”, recordó su hija.

Más imágenes de la celebración de Gregoria

