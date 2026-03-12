Paraná recibe a The Show Pro Series y vuelve a ser epicentro del sóftbol internacional

La ciudad de Paraná volverá a posicionarse en el centro del sóftbol internacional con la realización del torneo The Show Pro Series, que se disputará del 18 al 21 de marzo en el Estadio Mundialista de Sóftbol Ingeniero Nafaldo Cargnel. El evento reunirá a equipos y jugadores de distintos países en un formato de franquicias que busca ofrecer un espectáculo deportivo de alto nivel.

La capital entrerriana, considerada una de las principales plazas del sóftbol argentino y sudamericano, volverá a recibir una competencia internacional en un estadio que ha sido sede de torneos panamericanos, mundiales juveniles y campeonatos de primer nivel.

El certamen contará con seis equipos participantes: Acción Vortex (Argentina), South Argentina (Argentina), Caciques by Swing (Chile), City Pan (Chile), Team Finca Jujure (Venezuela) y la Selección Argentina U23. Además de los partidos oficiales, cada jornada incluirá encuentros exhibición y shows musicales, convirtiendo al estadio en un verdadero festival deportivo para el público.

Cronograma

Miércoles 18 de marzo – Apertura del certamen

La competencia comenzará a las 10:15 con el partido entre Caciques by Swing y Argentina U23. A las 13:15, Acción Vortex enfrentará a Team Finca Jujure, mientras que a las 16:15 jugarán City Pan y South Argentina. La jornada continuará a las 19:15 con el All-Stars femenino U16, protagonizado por Paraná Verde y Paraná Rojo. El último partido del día será a las 21:00, cuando Acción Vortex se mida con South Argentina. El cierre musical estará a cargo de La Primera Ley de Newton.

Jueves 19 de marzo – Segunda jornada

El quinto partido del torneo se jugará a las 10:15, con City Pan frente a Team Finca Jujure. A las 13:15 se enfrentarán Caciques by Swing y South Argentina. Luego, a las 16:15, Argentina U23 jugará contra Acción Vortex. La programación continuará con el All-Stars masculino U14 a las 19:15, entre Paraná Verde y Paraná Rojo. La jornada cerrará a las 21:00 con el duelo entre City Pan y Caciques by Swing, seguido del show musical de Made in China.

Viernes 20 de marzo – Tercera jornada

La actividad comenzará a las 10:15 con South Argentina frente a Team Finca Jujure. A las 13:15 jugarán Argentina U23 y City Pan, mientras que a las 16:15 se enfrentarán Caciques by Swing y Acción Vortex. A las 19:15 se disputará el All-Stars Celebrities, y a las 21:00 cerrará la jornada el partido entre Team Finca Jujure y Argentina U23. El espectáculo musical estará a cargo de La Montrull.

Sábado 21 de marzo – Definición del torneo

La última jornada comenzará a las 12:00 con Acción Vortex vs. City Pan. A las 15:00 jugarán Team Finca Jujure y Caciques by Swing, mientras que a las 18:00 se enfrentarán South Argentina y Argentina U23. La gran final se disputará a las 21:00, entre los dos mejores equipos de la fase inicial. El evento culminará con un show musical del reconocido artista Mario Pereyra.

Con equipos internacionales, figuras del sóftbol y un formato innovador, The Show Pro Series promete cuatro jornadas de alto nivel competitivo y entretenimiento, reafirmando el lugar de Paraná como una de las grandes capitales del sóftbol en la región.