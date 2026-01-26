Tras una discusión, un hombre de 71 años mató a su hijo

Según relató el hombre de 71 años, previamente su hijo lo había amenazado con una cuchilla. Quedó detenido por homicidio agravado por el vínculo.
Un hombre de 71 años mató a su hijo de 36 años tras una discusión y fue detenido este sábado en la localidad de Ostende en el partido de Pinamar. El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Lértora al 500, a pocas cuadras de la avenida Central, y es investigado por la UFI N° 4 del Departamento Judicial Dolores, con sede en la ciudad balnearia y a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón.
El episodio se habría desencadenado en el marco de una disputa familiar que derivó en un desenlace fatal. El hombre manifestó que durante la discusión su hijo lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero y que, ante esa situación, tomó un arma de fuego y efectuó un disparo.
Tras recibir la herida, el hombre de 36 años logró desplazarse algunos metros fuera de la vivienda antes de caer desplomado. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar luego de un llamado al 911 (Emergencias) y constataron el fallecimiento en el sitio.
En el lugar intervinieron también efectivos de la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones) de Dolores y de la SubDDI de Villa Gesell, que llevaron adelante las primeras actuaciones, preservaron la escena y avanzaron con las medidas iniciales.
El presunto autor del disparo fue aprehendido en el domicilio y quedó a disposición de la Justicia, mientras peritos trabajaban en la recolección de pruebas y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, en una investigación que busca determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y su encuadre legal.