Confirmaron los nuevos montos de las jubilaciones y pensiones para febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos valores de las jubilaciones, pensiones y principales conceptos previsionales que comenzarán a regir a partir de febrero de 2026. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 21/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y se enmarcó en el esquema de actualización mensual por inflación.

Según se informó oficialmente, el incremento es del 2,85% y se calcula en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), conforme lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24.

De acuerdo con la resolución, el haber mínimo garantizado pasa a ser de 359.254,35 pesos a partir de febrero de 2026, mientras que el haber máximo se fijó en 2.417.441,63 pesos. Ambos valores se actualizaron bajo el nuevo mecanismo de movilidad previsional que ajusta los haberes de manera mensual según la inflación.

En el mismo sentido, ANSES definió las nuevas bases imponibles para los aportes previsionales. Desde el período devengado febrero de 2026, la base mínima quedó establecida en 120.996,78 pesos y la base máxima en 3.932.339,08 pesos.

La resolución también actualizó el monto de la Prestación Básica Universal (PBU), que se fijó en 164.342,47 pesos, y el valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que ascendió a 287.403,48 pesos. Ambos beneficios forman parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se ajustan bajo el mismo criterio de movilidad.

Además, se dispuso la actualización de las remuneraciones de los afiliados que cesen en la actividad a partir del 31 de enero de 2026 o que soliciten el beneficio previsional desde el 1° de febrero. En esos casos, se aplicarán los índices de actualización aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social, conforme a la normativa vigente.

La medida fue firmada por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Omar Bearzi, y facultó a las áreas técnicas del organismo a dictar las normas complementarias necesarias para su implementación.