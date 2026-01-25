ANSES ajustó cronogramas de pagos de febrero por los feriados de Carnaval: ¿cuándo cobro?

REDACCIÓN ELONCE
La ANSES definió un nuevo cronogramas de pagos para febrero, adaptado a los feriados de Carnaval. Los beneficiarios recibirán sus haberes "sin demoras".
La ANSES anunció las fechas de cobro según el tipo de beneficio para el mes de febrero, adaptando el calendario debido a los feriados de Carnaval. Esta medida busca garantizar que los beneficiarios reciban sus haberes sin interrupciones a pesar del cierre de los bancos durante los días festivos. A partir de este ajuste, el cronograma establece días específicos de cobro para jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas (PNC) y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Fechas de cobro según el tipo de beneficio
Jubilados y pensionados con haber mínimo:
En febrero cobrarán $359.079, que con el bono alcanza los $429.079. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:
DNI terminado en 0: lunes 9
DNI terminado en 1: martes 10
DNI terminado en 2: miércoles 11
DNI terminado en 3: jueves 12
DNI terminado en 4: viernes 13
DNI terminado en 5: miércoles 18
DNI terminado en 6: jueves 19
DNI terminado en 7: viernes 20
DNI terminado en 8: lunes 23
DNI terminado en 9: martes 24
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:
Los pagos se concentran en la última parte del mes:
DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25
DNI terminados en 2 y 3: jueves 26
DNI terminados en 4 y 5: viernes 27
DNI terminados en 6 y 7: lunes 2 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: martes 3 de marzo
Pensiones No Contributivas (PNC):
Como ocurre habitualmente, este grupo es el primero en cobrar y no se ve afectado por los feriados:
DNI terminados en 0 y 1: lunes 2
DNI terminados en 2 y 3: martes 3
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4
DNI terminados en 6 y 7: jueves 5
DNI terminados en 8 y 9: viernes 6
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:
DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero
DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero
DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero
DNI terminados en 9: martes 24 de febrero