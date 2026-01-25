ANSES ajustó cronogramas de pagos de febrero por los feriados de Carnaval: ¿cuándo cobro?

25 de Enero de 2026

Busca garantizar que los beneficiarios reciban sus haberes sin interrupciones.

La ANSES anunció las fechas de cobro según el tipo de beneficio para el mes de febrero, adaptando el calendario debido a los feriados de Carnaval. Esta medida busca garantizar que los beneficiarios reciban sus haberes sin interrupciones a pesar del cierre de los bancos durante los días festivos. A partir de este ajuste, el cronograma establece días específicos de cobro para jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas (PNC) y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Fechas de cobro según el tipo de beneficio

Jubilados y pensionados con haber mínimo:

En febrero cobrarán $359.079, que con el bono alcanza los $429.079. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: lunes 9

DNI terminado en 1: martes 10

DNI terminado en 2: miércoles 11

DNI terminado en 3: jueves 12

DNI terminado en 4: viernes 13

DNI terminado en 5: miércoles 18

DNI terminado en 6: jueves 19

DNI terminado en 7: viernes 20

DNI terminado en 8: lunes 23

DNI terminado en 9: martes 24

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:

Los pagos se concentran en la última parte del mes:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25

DNI terminados en 2 y 3: jueves 26

DNI terminados en 4 y 5: viernes 27

DNI terminados en 6 y 7: lunes 2 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: martes 3 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC):

Como ocurre habitualmente, este grupo es el primero en cobrar y no se ve afectado por los feriados:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 2

DNI terminados en 2 y 3: martes 3

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4

DNI terminados en 6 y 7: jueves 5

DNI terminados en 8 y 9: viernes 6

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero

DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero

DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero