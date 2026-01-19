 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Montos, fechas y otros detalles

Calendario Anses: esta semana se pagan jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones

Continúa esta semana el pago de jubilaciones mínimas, AUH, Pensiones No Contributivas y otras prestaciones correspondientes a enero 2026. El detalle por día.

19 de Enero de 2026
Calendario Anses: esta semana se pagan jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones

Durante enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el esquema de acreditaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En esta etapa del mes, un amplio grupo de titulares recibe sus haberes.

 

Además de las fechas, se aplican valores actualizados por movilidad y refuerzos económicos para los ingresos más bajos. Esto impacta tanto en las jubilaciones como en las asignaciones sociales y familiares.

Anses
Anses

Monto de las prestaciones de ANSES en enero 2026

Con el incremento del 2,47%, los haberes previsionales y asignaciones se ajustaron. La jubilación mínima, sumada al refuerzo de $70.000, alcanza los $419.299,32. Quienes perciben montos inferiores reciben un monto proporcional hasta llegar a ese tope.

 

Las principales prestaciones quedan así:

Jubilación mínima con refuerzo: $419.299,32

PUAM: $349.439,46

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.509,52

Pensión para Madres de siete hijos: $419.299,32

En el caso de las asignaciones, los valores actualizados son:

 

Asignación Universal por Hijo: $125.518

AUH con Discapacidad: $408.705

Asignación Familiar por Hijo: $62.765

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361

 

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026

El cronograma continúa así:

 

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

