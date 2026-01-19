Calendario Anses: esta semana se pagan jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones

Continúa esta semana el pago de jubilaciones mínimas, AUH, Pensiones No Contributivas y otras prestaciones correspondientes a enero 2026. El detalle por día.
Durante enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el esquema de acreditaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones. En esta etapa del mes, un amplio grupo de titulares recibe sus haberes.
Además de las fechas, se aplican valores actualizados por movilidad y refuerzos económicos para los ingresos más bajos. Esto impacta tanto en las jubilaciones como en las asignaciones sociales y familiares.
Monto de las prestaciones de ANSES en enero 2026
Con el incremento del 2,47%, los haberes previsionales y asignaciones se ajustaron. La jubilación mínima, sumada al refuerzo de $70.000, alcanza los $419.299,32. Quienes perciben montos inferiores reciben un monto proporcional hasta llegar a ese tope.
Las principales prestaciones quedan así:
Jubilación mínima con refuerzo: $419.299,32
PUAM: $349.439,46
Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.509,52
Pensión para Madres de siete hijos: $419.299,32
En el caso de las asignaciones, los valores actualizados son:
Asignación Universal por Hijo: $125.518
AUH con Discapacidad: $408.705
Asignación Familiar por Hijo: $62.765
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026
El cronograma continúa así:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 5: 19 de enero
DNI terminados en 6: 20 de enero
DNI terminados en 7: 21 de enero
DNI terminados en 8: 22 de enero
DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero