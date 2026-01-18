ANSES: cómo consultar tus aportes laborales online y sin turno

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que cualquier trabajador puede revisar sus aportes registrados a lo largo de toda su vida laboral, un trámite clave para quienes buscan controlar sus períodos declarados, preparar una jubilación futura o detectar inconsistencias en tiempo real.

La herramienta permite visualizar declaraciones juradas de empleadores, remuneraciones y períodos aportados. También está disponible para autónomos y monotributistas, quienes pueden corroborar sus registros previsionales.

Un trámite digital, sin turnos ni asistencia presencial

Desde el organismo destacaron que la consulta es totalmente virtual, gratuita y no requiere validación por parte del personal de ANSES para descargar la constancia. La digitalización del proceso busca facilitar el control individual y evitar gestiones presenciales que demoren semanas.

Cómo acceder a la Historia Laboral

Existen dos vías principales para consultar los aportes registrados:

Desde la web: ingresando a la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral del sitio oficial de ANSES.

ingresando a la sección del sitio oficial de ANSES. Desde la app Mi ANSES: a través del menú Mis datos > Mi Historia Laboral.

En ambos casos se requiere iniciar sesión con Clave de la Seguridad Social, credencial que también puede gestionarse en línea.

Para qué sirve revisar los aportes

Controlar el historial contributivo es fundamental para detectar períodos no declarados, revisar pagos incorrectos, planificar trámites previsionales y evitar demoras al iniciar una jubilación o pensión. Además, permite realizar reclamos en tiempo útil en caso de diferencias entre lo aportado y lo declarado.