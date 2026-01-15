ANSES: en cuánto quedarán los montos de jubilaciones, AUH y asignaciones en febrero

En cuánto quedará la jubilación mínima de Anses en febrero de 2026

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán un aumento del 2,84% en febrero de 2026, en línea con la inflación registrada en diciembre de 2025. La actualización se aplica en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.

Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de $359.219,42. En caso de que el Gobierno nacional confirme el pago del bono extraordinario de $70.000, el haber mínimo ascenderá a $429.219,42 durante el segundo mes del año.

El incremento impacta de manera directa en millones de beneficiarios en todo el país y busca amortiguar el efecto de la suba de precios sobre los ingresos previsionales.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones

Además del haber mínimo, el aumento del 2,84% alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional. La jubilación máxima se elevará a $2.358.940,75 a partir de febrero, dio cuenta Infobae. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $287.375,54, mientras que con el bono extraordinario llegaría a $357.375,54.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez pasarán a $251.453,59, y con el adicional alcanzarían los $321.453,59.

Por su parte, la pensión para madres de siete hijos se equipara al haber mínimo: $359.219,42, o $429.219,42 en caso de abonarse el bono.

Asignaciones familiares y sociales

El ajuste también se traslada a las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $129.082,71 por menor, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $420.312,22.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el primer rango de ingresos percibirá $64.547,52 por cada niño. La asignación por embarazo se ubicará en $121.818,42, de los cuales el 80% se cobra mensualmente y el 20% restante se liquida de manera anual tras la presentación de la libreta correspondiente.

Anses

Cuadro completo de valores de Anses – Febrero

Jubilación mínima: $359.219,42

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

Jubilación máxima: $2.358.940,75

PUAM: $287.375,54

PUAM con bono: $357.375,54

Pensiones no contributivas: $251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono: $429.219,42

AUH: $129.082,71

AUH por discapacidad: $420.312,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52

Asignación por embarazo: $121.818,42

Pagos de ANSES

Cuándo se cobran los haberes en febrero

El calendario oficial de pagos de Anses para febrero de 2026 será informado en los próximos días. No obstante, se prevé que mantenga el esquema habitual:

las jubilaciones y pensiones mínimas comenzarán a pagarse en la segunda semana del mes, mientras que los haberes superiores se acreditarán desde la tercera semana, según la terminación del DNI.

El sistema de movilidad mensual fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula trimestral anterior y dispone actualizaciones automáticas basadas en la inflación de dos meses previos, con el objetivo de reducir el atraso entre los haberes y el aumento del costo de vida.