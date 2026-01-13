Con el dato de inflación, las bandas del dólar se ajustarán 2,8% y el techo llegará a $1600 en febrero

Con la inflación de diciembre que difundió este martes el Indec, las bandas de flotación del dólar se actualizarán 2,8% en febrero. Así, a fines del segundo mes de 2026, el límite máximo para la divisa será $1607. En tanto, el límite inferior quedará de $869.

Las bandas al ritmo de la inflación debutaron el 2 de enero, con un piso de $914,78 y un máximo de $1529,03. Con la evolución por IPC, cerrarán el viernes 30 en $894,10 para el límite inferior y $1563,51 para el límite superior.

El esquema de bandas cambiarias está vigente desde abril, cuando se dio la salida del cepo, y se estableció un mínimo de $1000 y un máximo $1400, que subían 1% mensual.

Pero desde este año, el nuevo mecanismo de actualización fija que el techo y el piso de la banda se mueven todos los días hasta completar mensualmente el ritmo correspondiente al último dato de inflación informado por el INDEC, por lo que la cifra tiene dos meses de rezago.

Al momento de anunciar la modificación de la actualización, el Banco Central remarcó que el esquema de bandas, limita el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio.

Si bien la autoridad monetaria decidió mantener el régimen de bandas de flotación para evitar saltos bruscos en el precio del dólar, los especialistas también advirtieron que el cambio responde a la necesidad de que el techo de la banda deje de apreciarse en términos reales, ya que el ajuste al 1% mensual implicaba una pérdida en comparación con la inflación, que corre por encima de ese nivel. Además, alertaron que el principal riesgo de esta modificación es derivar en una mayor presión sobre los precios.

“El esquema de bandas ajustado al 1% mensual conducía a una apreciación real del peso que lo tornaba inestable hasta las elecciones de 2027. Este cambio refleja un menor énfasis en el objetivo de desinflación: el tipo de cambio deja de moverse por debajo de la inflación y pasa a moverse igual a la inflación pasada por lo que se le agrega un elemento de inercia inflacionaria”, resumieron los economistas de Equilibra.

En paralelo, el BCRA puso en marcha a principios de año un programa de acumulación de reservas internacionales a partir del 1 de enero de 2026 basado en dos puntos: la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios, publicó Tn.

Así, en los primeros seis días hábiles del año, el Banco Central acumuló compras por más de US$270 millones a pesar del pago del vencimiento de deuda del viernes 9.