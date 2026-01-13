La inflación de diciembre fue del 2,8% y el 2025 se cerró con una variación total del 31,5%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Según el informe oficial, la inflación del último mes del año alcanzó el 2,8% y acumuló una variación total del 31,5% durante el 2025.

El registro anual se ubicó como el más bajo desde 2017, cuando el indicador había cerrado con 24,8%.

Pequeña aceleración

La medición mensual mostró una aceleración de tres décimas respecto de noviembre y estuvo impulsada principalmente por el rubro Transporte, que aumentó 4% en diciembre.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se ubicó en segundo lugar con una variación del 3,4%. En tanto, las divisiones de menor incremento fueron Prendas de vestir y calzado, con 1,1%, y Educación, con un 0,4%, según detalló el INDEC.

#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,8% en diciembre de 2025 respecto de noviembre y acumularon un alza de 31,5% en el año https://t.co/zM4kjS5o59 pic.twitter.com/IWCaeaSEsf — INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 13, 2026

Variación por regiones

En el desglose regional también se observaron diferencias en el comportamiento de precios. El Noreste registró el mayor incremento mensual con 3,4%, seguido por Cuyo (3%) y la región Pampeana (2,9%).

En línea con el dato nacional se posicionó el Gran Buenos Aires. Las variaciones más bajas se dieron en el Noroeste y en la Patagonia, ambas con 2,6%.

A nivel de categorías, los precios Regulados lideraron con un incremento del 3,3% en diciembre, mientras que el IPC Núcleo avanzó 3% y los Estacionales subieron 0,6%.