 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Según datos del INDEC

La inflación de diciembre fue del 2,8% y el 2025 se cerró con una variación total del 31,5%

Aunque hubo una aceleración con respecto a noviembre, el registro anual fue el más bajo desde el 2017.

13 de Enero de 2026
El INDEC difundió la inflación de diciembre
El INDEC difundió la inflación de diciembre Foto: Archivo.

Aunque hubo una aceleración con respecto a noviembre, el registro anual fue el más bajo desde el 2017.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Según el informe oficial, la inflación del último mes del año alcanzó el 2,8% y acumuló una variación total del 31,5% durante el 2025.

 

 

El registro anual se ubicó como el más bajo desde 2017, cuando el indicador había cerrado con 24,8%.

 

Pequeña aceleración

 

La medición mensual mostró una aceleración de tres décimas respecto de noviembre y estuvo impulsada principalmente por el rubro Transporte, que aumentó 4% en diciembre.

 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se ubicó en segundo lugar con una variación del 3,4%. En tanto, las divisiones de menor incremento fueron Prendas de vestir y calzado, con 1,1%, y Educación, con un 0,4%, según detalló el INDEC.

 

Variación por regiones

 

En el desglose regional también se observaron diferencias en el comportamiento de precios. El Noreste registró el mayor incremento mensual con 3,4%, seguido por Cuyo (3%) y la región Pampeana (2,9%).

 

En línea con el dato nacional se posicionó el Gran Buenos Aires. Las variaciones más bajas se dieron en el Noroeste y en la Patagonia, ambas con 2,6%.

 

 

A nivel de categorías, los precios Regulados lideraron con un incremento del 3,3% en diciembre, mientras que el IPC Núcleo avanzó 3% y los Estacionales subieron 0,6%.

Temas:

inflación indec
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso