Se actualiza el Monotributo: cuánto se pagará desde febrero

Este martes se conoce el IPC de diciembre. Es un componente clave para el ajuste en dos regímenes impositivos. Se estima que subirán 14%. Los cambios impactarán en el bolsillo desde el mes próximo. El Impuesto a las Ganancias y el Monotributo tendrán un nuevo aumento desde este mes. Con el dato de inflación de diciembre que difundirá mañana el INDEC, se aplicará la tercera actualización semestral por IPC, establecida por reforma fiscal de 2024.

Cabe destacar que la actualización se basará en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. Si bien las estimaciones privadas daban cuenta antes del cierre del último mes del año pasado de un IPC de diciembre en torno al 2,1%, posteriormente ajustaron sus previsiones y calculan que estará entre 2,3% y 2,5%, lo que da un acumulado entre julio y diciembre en torno a 14%.

Monotributo

Si mañana el INDEC confirma esa estimación, el nuevo piso de Ganancias, las deducciones y las escalas; así como los topes de facturación, escalas y cuotas del Monotributo aumentarán en ese porcentaje, informó Todo Noticias al sumar que aunque la actualización rige desde el 1° de enero, los cambios en Ganancias y Monotributo recién tendrán impacto en los bolsillos a partir de febrero.

Para Ganancias implicaría un mínimo no imponible por encima de $3 millones bruto para empleados en relación de dependencia sin hijos. En Monotributo, el ajuste implicará que la categoría A pueda facturar hasta $10,2 millones anuales y la más alta (la K) arriba de $108 millones.

Ganancias: cómo quedarán los nuevos mínimos y escalas

Con una inflación estimada de 14% en el segundo semestre, el mínimo no imponible para el primer semestre de 2026 subirá de la siguiente manera:

Empleados solteros sin hijos: pagarán Ganancias si su sueldo bruto mensual supera los $3 millones.

Trabajadores casados con dos hijos: tributarán si superan los $4 millones brutos por mes.

Estos valores son clave para al menos un millón de asalariados y marcan el piso a partir del cual se empieza a descontar el impuesto.

Monotributo: cuánto suben los topes de facturación y las cuotas

Desde 2025, la tabla del Monotributo se ajusta en enero y julio según la inflación del semestre anterior. Con estimaciones de 14% para el IPC acumulado, los nuevos topes de facturación anual desde enero 2026 quedarían así:

Categoría A: pasa de $8.992.597,87 a $10.251.560

Categoría B: de $13,17 millones a $15 millones

Categoría C: de $18,47 millones a $21 millones

Categoría D: de $22,93 millones a $26,14 millones

Categoría E: de $26,97 millones a $30,75 millones

Categoría F: de $33,80 millones a $38,53 millones

Categoría G: de $40,43 millones a $46,09 millones

Categoría H: de $61,34 millones a $69,93 millones

Categoría I: de $68,66 millones a $78,27 millones

Categoría J: de $78,63 millones a $89,64 millones

Categoría K: de $94,80 millones a $108,07 millones.

Aumenta el Monotributo: cuánto habrá que pagar por mes tras el dato de inflación del INDEC

Además de los topes de facturación, las cuotas mensuales y los aportes a la jubilación y la obra social del Monotributo también se ajustarán en el mismo porcentaje, lo que impactará en el monto a pagar desde febrero.

De esta manera, con una actualización del 14%, las cuotas por el componente impositivo del Monotributo subirían de la siguiente manera:

Categoría A: pasa de $4182,60 a $7468,16, tanto para servicios como para venta de cosas muebles.

Categoría B: de $7946,95 a $9059,52, tanto para servicios como para venta de cosas muebles.

Categoría C: de $13.663,17 a $15.576 para quienes prestan servicios; de $ 12.547,81 a $14.304,50 para venta de bienes.

Categoría D: de $ 22.307,22 a $25.430,23 para servicios; de $20.773,60 a $23.681,90 para bienes.

Categoría E: de $41.826,04 a $47.682 (servicios); de $33.181,99 a $37.827,48 (bienes).

Categoría F: de $58.835,20 a $67072,23 (servicios); de $43.220,24 a $49.270,8 (bienes).

Categoría G: de $107.074,65 a $122.065,10 (servicios); de $53.537,32 a $61.032,54 (bienes).

Categoría H: de $306.724,27 a $349.665,36 (servicios); de $ $ 153.362,13 a $174.832,68 (bienes).

Categoría I: $609.963,03 a $695.357,85 (servicios); de $ 243.985,21 a $278.143 (bienes).

Categoría J: $731.955,63 a $834.429,41 (servicios); de $292.782,26 a $333.771.48 (bienes).

Categoría K: $1.024.737,89 a $1.168.201,20 (servicios); de $341.579,30 a $389.400 (bienes).