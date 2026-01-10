 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Ganancias: cuánto hay en enero que ganar para empezar a pagar el impuesto

ARCA actualizó el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2026 y definió los nuevos sueldos desde los que se paga, según estado civil y cargas de familia. Los valores.

10 de Enero de 2026
Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldos de enero se paga
Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldos de enero se paga

ARCA actualizó el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2026 y definió los nuevos sueldos desde los que se paga, según estado civil y cargas de familia. Los valores.

El Impuesto a las Ganancias vuelve a cambiar desde enero de 2026 y el impacto se verá reflejado directamente en los sueldos de enero, en especial entre los trabajadores en relación de dependencia. La actualización semestral automática modifica el mínimo no imponible y las escalas del tributo, redefiniendo quiénes quedan alcanzados.

 

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores que rigen desde el 1° de enero, claves para saber desde qué ingreso comienza a pagarse el impuesto en el caso de un trabajador soltero sin hijos, una de las situaciones más habituales.

Desde qué sueldos se paga el Impuesto a las Ganancias en enero 2026

La actualización del impuesto se aplica según el mecanismo automático previsto por la ley. Desde ARCA explicaron que el ajuste se realiza “en enero y en julio, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre previo”, con el objetivo de “preservar el poder adquisitivo de los contribuyentes y evitar que la inflación sume trabajadores al impuesto sin una mejora real del salario”.

 

Con la suba del 11,73% correspondiente a la inflación proyectada del segundo semestre de 2025, los pisos salariales desde los cuales se empieza a tributar quedan definidos de la siguiente manera:

 

Salarios alcanzados por el Impuesto a las Ganancias desde enero 2026 (valores de referencia):

Soltero sin hijos

Sueldo neto: $2.636.979

Sueldo bruto: $3.177.083

 

Soltero con 1 hijo

Sueldo neto: $2.852.917

Sueldo bruto: $3.437.250

 

Soltero con 2 hijos

Sueldo neto: $3.500.732

Sueldo bruto: $4.217.749

 

Casado sin hijos

Sueldo neto: $3.065.170

Sueldo bruto: $3.692.976

 

Casado con 1 hijo

Sueldo neto: $3.281.108

Sueldo bruto: $3.953.142

 

Casado con 2 hijos

Sueldo neto: $3.928.922

Sueldo bruto: $4.733.641

A partir de qué sueldo paga Ganancias un soltero sin hijos

En el caso de los trabajadores solteros sin hijos, el Impuesto a las Ganancias comienza a aplicarse desde un salario neto mensual de $2.636.979, equivalente a un sueldo bruto de $3.177.083.

 

Este umbral surge de la combinación entre la ganancia no imponible y la deducción especial para trabajadores, ambas actualizadas por inflación. Desde ARCA aclararon que estos valores son referenciales, ya que la retención mensual puede variar según “las deducciones acumuladas, los gastos deducibles informados y la aplicación de las escalas progresivas”.

 

Qué deducciones se pueden aplicar y cómo impactan en el impuesto final

El Impuesto a las Ganancias no se calcula sobre el total del sueldo bruto, sino sobre la ganancia neta que surge luego de restar las deducciones permitidas por ley. Para el primer semestre de 2026, los principales montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Ganancia no imponible: $5.036.140,63

Deducción especial para trabajadores: $17.626.492,21

Deducción por cónyuge: $4.743.034,38

Deducción por hijo: $2.391.929,54

 

A esto se suman otros gastos deducibles, con topes legales, como aportes jubilatorios, obra social y prepaga, alquiler de vivienda, intereses hipotecarios, seguros de vida y retiro, gastos educativos y personal doméstico registrado, publicó Los Andes y aclaró que desde ARCA destacaron que este esquema apunta a que el impuesto grave únicamente la capacidad contributiva real de cada trabajador. Por eso, aunque un salario supere el piso general, el monto final a pagar puede variar de forma significativa según las deducciones declaradas y la situación personal de cada contribuyente.

