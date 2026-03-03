El fabricante de electrodomésticos Peabody pidió concurso de acreedores

El concurso de acreedores de Peabody fue solicitado por la empresa Goldmund, dueña de la reconocida marca de electrodomésticos, en una presentación judicial realizada este lunes ante el Juzgado Comercial 21, Secretaría N° 41, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Según trascendió, la compañía inició este proceso judicial en el marco de una estrategia orientada a reorganizar su situación financiera. Fuentes cercanas a la empresa indicaron que la decisión se tomó luego de evaluar distintas alternativas y concluir que “no quedó otra alternativa” frente al escenario económico actual.

La empresa comunicó la medida a clientes y proveedores mediante una carta en la que explicó que atraviesa una “etapa de reestructuración de pasivos”. En el documento se señaló que la presentación del concurso busca ordenar los compromisos financieros y fortalecer la estructura empresarial.

La empresa aseguró que continuará operando

En el mismo comunicado, la compañía aclaró que el proceso judicial no implicará la interrupción de sus actividades productivas ni comerciales. “Es importante destacar que continúa con normalidad y mantenemos intacta nuestra responsabilidad comercial y profesional con clientes y proveedores”, expresó la firma en el escrito que comenzó a circular entre sus socios comerciales.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 250 empleados y mantiene operaciones en su planta ubicada en La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza. Esa instalación industrial fue durante más de tres décadas el centro de fabricación de la multinacional Whirlpool en el país.

Desde allí, la empresa produce una amplia variedad de artículos de línea blanca, pequeños electrodomésticos para el hogar, equipos de climatización, artefactos y accesorios de cocina.

Su fundador, el empresario coreano Dante (Do Sun) Choi.

El crecimiento de la marca y su producto insignia

Uno de los productos más emblemáticos de la marca es el denominado “E-Termo”, un termo eléctrico que se conecta a la corriente alterna y permite calentar y mantener la temperatura del agua. Este producto fue distinguido con el prestigioso premio internacional Red Dot, un reconocimiento de diseño industrial que se entrega cada año en la ciudad de Essen, Alemania.

La historia empresarial detrás de Peabody también tiene un fuerte componente migratorio. Su fundador, el empresario coreano Dante (Do Sun) Choi, nació en Seúl y llegó a la Argentina en 1977 junto a su familia.

Según se conoció, ingresaron al país luego de haber sido rechazados para obtener visa por el gobierno militar surcoreano. La familia terminó estableciéndose en el barrio conocido como Fuerte Apache, en el conurbano bonaerense.

Peabody tiene una planta en la Tablada, en La Matanza.

De inmigrante a empresario del sector industrial

Antes de dedicarse al negocio de los electrodomésticos, Choi tuvo distintos trabajos. Uno de sus primeros empleos fue en el semanario coreano “Nosotros”, y posteriormente desarrolló una carrera de 15 años en la automotriz Daewoo.

En 2003 fundó Goldmund, la empresa que posteriormente adquirió la marca Peabody. El relanzamiento se produjo en un contexto complejo, ya que ocurrió poco tiempo después de la crisis económica de 2001.

En aquel momento, el empresario reconstruyó la marca prácticamente desde cero, sin capital inicial y con apenas dos empleados, apostando a reposicionar el nombre Peabody dentro del mercado argentino de electrodomésticos.

Competencia externa y cambios en el modelo económico

Durante los últimos años, la compañía debió enfrentar nuevos desafíos derivados del contexto económico y comercial. A fines de 2024, el propio Choi había advertido sobre la necesidad de aumentar la eficiencia para no perder competitividad.

El empresario explicó que el cambio en el modelo económico, con una mayor apertura de importaciones y el ingreso de nuevos competidores, obligó a la empresa a reorganizar parte de su estructura productiva.

Como parte de esa estrategia, la firma trasladó una parte de su operación a Paraguay con el objetivo de reducir costos. Desde ese país se distribuyen productos a distintos mercados de América Latina, entre ellos Argentina, Uruguay y Bolivia.

“Estamos viendo una avalancha de importaciones de lo que nosotros fabricamos. Y no solamente eso, sino que hay todo tipo de prácticas: no ingresan todos de manera legal esos productos. Tampoco hay control de calidad ni de materiales de lo que se importa”, había advertido el empresario.

Peabody, la marca de Goldmund, abrió en agosto COPHI, café de especialidad.

Diversificación de negocios en medio de la crisis

En paralelo con el negocio de los electrodomésticos, la compañía también comenzó a explorar nuevas áreas de inversión. En agosto del año pasado inauguró COPHI, un café de especialidad ubicado en la esquina de Gorriti y Malabia, en el barrio porteño de Palermo. Para ese proyecto, Goldmund realizó una inversión cercana a los 300.000 dólares.

El emprendimiento formaba parte de una estrategia de diversificación del negocio en un contexto económico desafiante, que llevó a la empresa a explorar nuevas oportunidades comerciales. En aquel momento, la firma había anunciado un plan de expansión que contemplaba la apertura de otras dos sucursales en 2026 y el desarrollo de un esquema de franquicias que buscaba alcanzar diez locales para el año 2029.

Ahora, mientras avanza el proceso judicial por el concurso de acreedores de Peabody, la empresa apuesta a reorganizar sus compromisos financieros y sostener su actividad productiva en el mercado argentino.