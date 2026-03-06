Construcción: la venta de insumos volvió a caer en febrero

La venta de materiales para la construcción cayó 2,7% interanual en febrero y, de esta forma, el primer bimestre cerró con una contracción del 1,9% en comparación con el mismo período de 2025.
A pesar del retroceso interanual, el índice mostró una suba del 15,91% mensual desestacionalizada frente a enero.
Esta variación mensual permitió recuperar el ritmo tras el freno de la actividad registrado en el inicio del año, aunque el sector se mantiene por debajo de los niveles alcanzados un año atrás.
La información proviene del Índice Construya (IC), elaborado por el Grupo Construya, que agrupa a empresas líderes del sector.
Según explicaron desde la asociación a Noticias Argentinas, "en el arranque de 2026 se mantuvo el escenario de estancamiento sectorial que se inició un año atrás".
El reporte técnico detalla que la recuperación mensual obedeció a que los despachos para obras residenciales "retomaron su ritmo previo al impasse que mostraron en el primer mes del año, período que suele estar afectado por paradas técnicas de plantas y vacaciones del personal".
No obstante, la entidad proyecta que el proceso de normalización de la economía "podrá tener un impacto positivo en la demanda de materiales en los próximos meses".
El indicador mide la evolución de ventas de insumos básicos como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos, pinturas, sanitarios, sistemas de calefacción y grifería.