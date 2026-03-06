ATER definió los nuevos valores de referencia para el impuesto automotor

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) oficializó la actualización de los valores de referencia para vehículos que se utilizarán en el cálculo del impuesto automotor correspondiente al año fiscal 2026. La medida quedó establecida mediante la publicación en el Boletín Oficial Nº 28.290.

Esta resolución establece las nuevas tablas de valuación del parque automotor provincial, un paso administrativo necesario para avanzar con la liquidación del impuesto automotor que deberán abonar los contribuyentes durante el próximo calendario impositivo.

El documento fue firmado por el director ejecutivo del organismo, Jesús Rafael Korell, y fija los parámetros que se utilizarán para determinar el valor fiscal de los vehículos registrados en la provincia.

Cómo se determinan los valores de los vehículos

Para la actualización del impuesto automotor, ATER tomó como referencia principal las valuaciones publicadas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Sin embargo, la normativa aclara que existen unidades que no figuran dentro de las tablas nacionales. En esos casos, el organismo provincial estableció criterios específicos para determinar el valor fiscal correspondiente.

Página de ATER.

Según lo dispuesto en la resolución, se busca cubrir los vacíos que puedan existir en los listados oficiales para garantizar que todos los vehículos tengan una valuación aplicable dentro del sistema tributario provincial.

Topes para algunos tipos de vehículos

Uno de los puntos destacados de la normativa está vinculado a la valuación de determinados vehículos de carga y transporte de pasajeros.

La resolución establece que, cuando no exista valuación nacional para unidades como acoplados, semirremolques, ómnibus, minibuses, motonetas o motocicletas, el valor fiscal se calculará aplicando un incremento de hasta el 30% respecto de la valuación correspondiente al año fiscal 2025.

Boletas de ATER.

Este criterio busca brindar previsibilidad en sectores donde la falta de referencias oficiales puede generar dificultades al momento de calcular el impuesto automotor.

Impacto en transferencias y trámites

La actualización de las valuaciones también tendrá impacto en operaciones de compra y venta de vehículos dentro de la provincia.

La normativa establece que, para el cálculo del Impuesto de Sellos en las transferencias, el monto a pagar será el equivalente al 50% del impuesto automotor o al 1% del valor de la operación, aplicándose siempre el monto que resulte mayor.

Además, se confirmó que los nuevos valores entraron en vigencia desde el 4 de marzo, fecha en la que fue firmada la resolución.