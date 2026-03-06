 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Más de 3.600 conductores fueron sancionados por circular alcoholizados durante el verano

6 de Marzo de 2026
Unos 3.672 conductores fueron sancionados por circular alcoholizados en operativos de control realizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante el verano.

 

Los agentes de tránsito fiscalizaron un total de 1.013.198 vehículos en autopistas, rutas y los accesos a los atractivos turísticos, y labraron 23.572 multas, según un informe oficial al que accedió Noticias Argentinas.

 

 

La mayor cantidad de infracciones que se registró en los procedimientos se vincula con las alcoholemias, que abarcó a unos 3.672 automovilistas.

En este sentido, los índices más elevados ocurrieron en la provincia de Corrientes (3,05 gl/l), Salta (3,03), Entre Ríos (2,84 y 2,56) y Misiones (2,71).

 

A su vez, hubo 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 2.662 casos de falta de documentación, 1.034 rodados sin seguro obligatorio, 1.075 patentes ausentes o adulteradas y 2.668 personas sin cinturón de seguridad.

