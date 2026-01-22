Becas Progresar 2026: ANSES confirmó montos, requisitos y cómo será la inscripción

Las Becas Progresar vuelven a posicionarse como uno de los principales apoyos económicos para estudiantes de todo el país. De cara al ciclo lectivo 2026, ANSES confirmó los montos vigentes del programa y repasó los requisitos que deberán cumplir quienes deseen inscribirse.

Las Becas Progresar están orientadas a jóvenes y adultos que buscan finalizar sus estudios o continuar una carrera terciaria, universitaria o de formación profesional, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades.

Mientras los actuales beneficiarios cobran los pagos correspondientes y los reintegros acumulados, crece la expectativa por la apertura de la nueva convocatoria, que se habilitaría en las próximas semanas.

Las líneas disponibles del programa

El plan se organiza en diferentes categorías, según el nivel educativo. La modalidad Obligatoria está destinada a jóvenes de entre 16 y 24 años que necesiten completar la escuela primaria o secundaria. La línea Superior incluye a estudiantes de institutos terciarios y universidades públicas.

A su vez, se mantiene el acompañamiento específico para quienes cursan Enfermería, donde no rige límite de edad para los tramos avanzados, y la línea Trabajo, pensada para cursos de capacitación avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Progresar.

Pueden postularse argentinos nativos, naturalizados y extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.

Montos confirmados para este año

ANSES informó que los valores mensuales continúan sin modificaciones. Quienes cursen el nivel obligatorio o realicen formación profesional percibirán $28.000, correspondiente al 80% del total mensual.

En el caso del nivel superior, los estudiantes de primer año cobrarán la misma cifra, mientras que desde segundo año en adelante el monto asciende a $35.000.

Además, durante enero se liquida el 20% retenido a quienes cumplieron con las exigencias académicas del año anterior. Ese pago extra puede representar sumas adicionales que varían según la etapa de inscripción, con refuerzos que alcanzan hasta $56.000 o $63.000 en algunos casos.

Requisitos para acceder

Entre las condiciones generales, los ingresos del grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Para 2026, ese tope equivale a $966.000 mensuales.

También se exige ser alumno regular, acreditar avances académicos, especialmente en el nivel superior, donde se solicita al menos el 50% de las materias aprobadas, y contar con el calendario de vacunación obligatorio completo o en curso.

Con estos parámetros ya definidos, quienes busquen acceder a las Becas Progresar deberán reunir la documentación necesaria y mantenerse atentos a la fecha de inscripción que anunciará el organismo, paso clave para asegurar el beneficio durante el año.