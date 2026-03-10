La Municipalidad convoca a empresas a sumarse a programas de inserción laboral.

Convocan a empresas a sumarse a programas de inserción laboral. La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Paraná, invitó a las empresas locales a hacer uso de estas herramientas. El subsecretario del organismo, Oscar Bustamante, explicó que el beneficio de los entrenamientos laborales “tiene que ver con la posibilidad de conocer de primera mano a quienes estén buscando empleo y formarlos en un puesto específico dentro de la estructura de la empresa”.

También detalló otro de los puntos importantes de formar parte de los programas Fomentar Empleo, Volver al Trabajo y Te Conecto: “las inserciones laborales contribuyen en términos impositivos a partir de una reducción de las contribuciones patronales como un estímulo para aquellas empresas que toman estos puestos de empleo privados formales”.

Por último, el funcionario reflexionó: “Este trabajo es parte de la dinámica de la gestión municipal a partir de la idea de Estado facilitador que promueve la intendenta Rosario Romero”.

Las firmas interesadas pueden acercarse a la sede de la Subsecretaría de Producción, ubicada en Perón 573, de 7 a 13 o contactarse por redes sociales.

Alta demanda

Este lunes se inscribieron más de 200 personas para los entrenamientos laborales del Fomentar Empleo y programas nacionales. Se trata de 26 puestos en seis empresas locales y cinco inserciones laborales en cuatro empresas de la ciudad. Los entrenamientos laborales constituyen una primera experiencia para quienes buscan incorporarse al mundo del trabajo, con una carga horaria de hasta 20 horas semanales.

Por último, la directora de Empleo y Trabajo de la Municipalidad, Paola Barbieri, destacó la amplia convocatoria y respuesta por parte de la población: “En el transcurso de la mañana se presentaron alrededor de 200 personas”.