Ayuda Escolar de ANSES 2026: requisitos, monto actualizado y cómo tramitar el pago anual

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Ayuda Escolar Anual se mantendrá vigente durante 2026, en un contexto donde el comienzo del ciclo lectivo implica gastos adicionales para miles de hogares.

La asistencia tiene como objetivo sostener la continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes que concurren a establecimientos formales de enseñanza en todo el país.

El aporte se abona una vez por año y sirve para cubrir parte de los costos relacionados con útiles, indumentaria, materiales, transporte y otros elementos vinculados al regreso a clases.

Quiénes pueden cobrarla

La Ayuda Escolar está dirigida a personas con hijos a cargo que perciban asignaciones familiares o universales abonadas por ANSES. Se requiere que los menores tengan desde los cuarenta y cinco días de vida hasta el mes en que cumplen dieciocho años, y que asistan a jardines, escuelas primarias o secundarias con reconocimiento oficial.

Ayuda escolar.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que concurran a establecimientos educativos o especiales reconocidos, espacios de formación laboral o procesos de rehabilitación considerados válidos por el organismo.

El certificado escolar, requisito anual

Para acceder al pago es obligatorio presentar el certificado escolar correspondiente a cada menor. La documentación debe ser generada y cargada en la plataforma Mi ANSES antes del 31 de diciembre de cada año.

El procedimiento exige imprimir el formulario, llevarlo al establecimiento educativo para su firma y devolverlo al sistema de manera digital. Una vez verificado, la Ayuda Escolar queda habilitada para su liquidación.

Monto para el ciclo 2026

Para el ciclo lectivo 2026, ANSES fijó un monto de 85 mil pesos por cada hijo que cumpla con las condiciones establecidas. El pago se realiza de forma individual y se acredita una única vez en el año, siempre que la escolaridad esté debidamente registrada.