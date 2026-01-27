El Club Talleres será parte del patio gastronómico de la Fiesta del Mate

La vicepresidenta del Club Talleres, Carina Ramos, comentó cómo se prepara la institución para la Fiesta Nacional del Mate, en el marco de la instalación de un puesto en el patio gastronómico de la celebración.

En este sentido, señaló que hace semanas las autoridades del club se reúnen para dialogar sobre las propuestas que presentarán el 6 y 7 de febrero. Cabe destacar que la participación de Talleres en la Fiesta del Mate se relaciona a la convocatoria municipal a 42 clubes de Paraná para la ocasión.

Si bien hace años que el club participa en la fiesta, Ramos especificó que tiene dos modalidades. Por un lado, las siete subcomisiones del club, correspondientes a las disciplinas que ofrece el club, participan y el monto total recaudado se distribuye de forma equitativa.

“El segundo objetivo que tenemos con el club es poder compartir y conocernos entre los distintos socios, jugadores y familias. Muchas veces no tenemos oportunidad de encontrarnos”, aseguró y ejemplificó: “Así, en la parrilla está el papá de softbol con el papá de un nadador”.

Sobre la posibilidad de participar en la Fiesta del Mate, Ramos reconoció que “en lo comunitario, como experiencia, nos llena de felicidad y lo hacemos con ese objetivo, además de la recaudación”.

La referente del club comentó que durante las inscripciones para la edición 2026, se solicitaba una propuesta de menú a ofrecer en las dos jornadas. “Hay un menú muy variado y se sostiene lo que se ofrecía el año pasado, hay choripanes, sanguches de vacío y milanesa, empanadas, papas fritas, panchos”, precisó.

Acerca del horario, estipuló que será igual que la edición anterior. Además, indicó que este martes por la noche los referentes de los clubes se reunían con autoridades municipales para ultimar detalles.

“Hoy se ratificaban los menúes, esperamos la reunión para esas definiciones. El lunes 2 habrá un sorteo de los puestos en el patio gastronómico. Se prevé el mismo lugar, sobre Sala Mayo. Entiendo que ahora agregarán la calle lateral para los nuevos puestos que se suman a la propuesta de clubes”, mencionó.

Balance de la participación del club en la Fiesta del Mate 2025

Sobre la edición del año pasado, Ramos brindó un racconto de la organización y la recaudación obtenida. En este marco, sostuvo: “La recaudación fue muy interesante. A todos los clubes que participamos el año pasado en las dos jornadas, fueron muy concurridas. Hizo mucho calor, hicimos choripanes y esa propuesta llevamos este año. En términos recaudatorios fue muy interesante”, recordó y aseveró.

En cuanto al uso de las ganancias, explicó que “algunas disciplinas lo usaron para la infraestructura” o para el pago de inscripciones en torneos, tal como fue el caso de la subcomisión de hockey, que abonó el registro a los regionales femeninos y masculinos.

“Es motivador para seguir participando”, dijo y especificó: “Como club, en cada jornada, tenemos entre 70 y 80 personas trabajando en el stand y vendedores ambulantes. Eso nos permitió tener más salida, en la comida y en la bebida”

“Tenemos expectativa de repetir lo que sucedió el año pasado”, auguró.

Ley de Mecenazgo Deportivo en Entre Ríos

En otro tramo de la entrevista, Ramos se refirió a la Ley de Mecenazgo Deportivo. “Hay mucha expectativa en los clubes, aunque todavía no se conoce de qué se trata, hay un desconocimiento general”, aseguró.

“Empresas privadas o particulares van a aportar acompañamiento o financiamiento o proyectos que planteen los clubes, a nivel institución o deportistas. Se va a deducir, de este importe, que no ingresa a la provincia como recurso, sino tercerizado o invertido en los clubes, ya sea para infraestructura, proyectos. Falta reglamentación pero entiendo que están trabajando en ese tema”, explicó.

Por último, reconoció: “Estamos esperando con expectativa esta reglamentación porque ya lo hemos trabajado en el Club Talleres puertas adentro. De esta forma fuimos pensando cómo vamos a utilizar esta ley, la hemos recibido con muchas ganas y los clubes siempre necesitan este acompañamiento. La provincia de Entre Ríos necesita crecer en infraestructura deportiva”.