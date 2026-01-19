 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Básquet en Paraná

Talleres comenzó la pretemporada y apuesta a un año competitivo

19 de Enero de 2026
Talleres arrancó la pretemporada.
Talleres arrancó la pretemporada. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El básquet en Paraná ya empieza a moverse y el Club Talleres fue uno de los primeros en iniciar la pretemporada. Con trabajos intensos desde el 12 de enero, el equipo busca llegar de la mejor manera a las competencias del 2026.

El básquet en Paraná empieza a tomar ritmo en pleno verano y el Club Talleres se posiciona como uno de los primeros en poner primera. La institución inició su pretemporada el pasado 12 de enero, marcando una clara señal de compromiso y planificación de cara a un año exigente en el plano local y provincial.

La entrenadora Nadia Carrero dialogó con Elonce durante una de las prácticas y confirmó su continuidad al frente del equipo. “Estamos arrancando una muy buena pretemporada. Nos preparamos para el torneo local y el prefederal”, indicó.

Trabajo físico, refuerzos y planificación

Sobre las incorporaciones, destacó: “Dos muy buenos refuerzos son Lisandro Ruiz Moreno y Federico Fernández”.

La entrenadora también detalló la metodología de trabajo: “no perdemos el tiempo. Lo aprovechamos para que se pongan bien físicamente”.

 

Identidad de juego y rol femenino en el básquet

Carrero hizo hincapié en el estilo del equipo: “Buscamos dinamismo, movilidad constante”.

 

En cuanto a su rol como entrenadora mujer en el básquet masculino, fue contundente: “Como siempre digo, es capacidad, no género”, y agregó: “soy la única mujer, me lo tomo con naturalidad”.

También valoró el respaldo institucional: “Tengo el apoyo de la subcomisión que de un primer momento no dudó de mí”.

 

El regreso de Federico Fernández a Talleres

Uno de los refuerzos, Fernández, expresó su emoción por volver al club: “Para mí es una emoción muy grande, porque acá fue donde empezó todo”.

El jugador destacó el sentido de pertenencia: “acá fue donde empezó todo digamos Así que nada muy contento por suerte”.

Finalmente, subrayó el trabajo del cuerpo técnico: “Muy contento con el laburo que están haciendo y de poder compartir con Licha”.

Temas:

Básquet Pre Federal torneo local Talleres
