Talleres comenzó la pretemporada y apuesta a un año competitivo

El básquet en Paraná empieza a tomar ritmo en pleno verano y el Club Talleres se posiciona como uno de los primeros en poner primera. La institución inició su pretemporada el pasado 12 de enero, marcando una clara señal de compromiso y planificación de cara a un año exigente en el plano local y provincial.
La entrenadora Nadia Carrero dialogó con Elonce durante una de las prácticas y confirmó su continuidad al frente del equipo. “Estamos arrancando una muy buena pretemporada. Nos preparamos para el torneo local y el prefederal”, indicó.
Trabajo físico, refuerzos y planificación
Sobre las incorporaciones, destacó: “Dos muy buenos refuerzos son Lisandro Ruiz Moreno y Federico Fernández”.
La entrenadora también detalló la metodología de trabajo: “no perdemos el tiempo. Lo aprovechamos para que se pongan bien físicamente”.
Identidad de juego y rol femenino en el básquet
Carrero hizo hincapié en el estilo del equipo: “Buscamos dinamismo, movilidad constante”.
En cuanto a su rol como entrenadora mujer en el básquet masculino, fue contundente: “Como siempre digo, es capacidad, no género”, y agregó: “soy la única mujer, me lo tomo con naturalidad”.
También valoró el respaldo institucional: “Tengo el apoyo de la subcomisión que de un primer momento no dudó de mí”.
El regreso de Federico Fernández a Talleres
Uno de los refuerzos, Fernández, expresó su emoción por volver al club: “Para mí es una emoción muy grande, porque acá fue donde empezó todo”.
El jugador destacó el sentido de pertenencia: “acá fue donde empezó todo digamos Así que nada muy contento por suerte”.
Finalmente, subrayó el trabajo del cuerpo técnico: “Muy contento con el laburo que están haciendo y de poder compartir con Licha”.