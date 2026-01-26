Comenzó la pretemporada de hockey en Club Talleres con gran entusiasmo

REDACCIÓN ELONCE
La pretemporada de hockey comenzó en Club Talleres con todas las categorías, enfocándose en preparación física y técnica para los torneos 2026.
En Club Talleres, la pretemporada de hockey comenzó con todas las categorías activas, desde Sub-12 hasta el plantel superior, tanto femenino como masculino. “La idea es hacer una buena pretemporada para los inicios de los torneos”, aseguró Martín Vich, coordinador deportivo y entrenador de los caballeros, quien destacó la importancia de la preparación física y técnica para afrontar un año competitivo.
El inicio de las prácticas sorprendió por la gran asistencia: unos 30 jugadores en el equipo masculino y 57 en femenino, incluyendo las líneas roja y blanca. “El mayor volumen de los entrenamientos está en la parte física, pero también queremos incorporar la parte técnica con palo y bocha”, explicó Vich, enfatizando que el objetivo es estar a la altura de torneos regionales y nacionales.
Preparación física como eje del año
La pretemporada de hockey se centra en que los jugadores lleguen en óptimas condiciones a los torneos más importantes, como el Dos Orillas en marzo y la Superliga, entre otros. “Si no estás bien físicamente, la pasás mal en la cancha”, comentó el coordinador, subrayando que el club viene trabajando con buenos preparadores para sostener el nivel durante todo el año, combinando campo y gimnasio.
Para los más jóvenes, las categorías Sub-12 y Sub-14 comenzarán la semana del 2 de febrero, con entrenamientos programados lunes, martes, miércoles y jueves, mientras que los caballeros entrenarán los viernes de 18:00 a 20:00. Esta estructura apunta a consolidar una base sólida para el hockey en todas las edades.
Expectativas y motivación para la temporada 2026
Jugadoras y jugadores del plantel superior mostraron entusiasmo pese al esfuerzo físico inicial. “Lo más importante es ponernos a punto antes de la temporada”, expresó una de las deportistas, destacando la preparación como clave para disfrutar del juego y rendir en cada torneo.
Vich agregó: “Arrancamos con el torneo Dos Orillas, que es el más difícil, y queremos estar a la altura. Después, nuestro objetivo es defender el nivel local y consolidarnos como en los últimos años”. Con estas palabras, queda claro que la pretemporada de hockey no solo marca el inicio de la preparación física, sino también la construcción de metas ambiciosas para todo el 2026.