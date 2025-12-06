El calendario del Mundial 2026: cuándo se juega el partido inaugural y los duelos más esperados

Este viernes la Copa del Mundo de 2026 conoció cuáles serán los seleccionados que protagonizarán su partido inaugural. El 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, ex Azteca, se enfrentarán México ante Sudáfrica y darán inicio a la competencia mundialista. Además, algunos grupos proponen partidos más que calientes para el inicio de la competencia.

El sorteo, que se realizó en el Centro John F. Kennedy, en Washington, dictaminó el destino de las 48 selecciones que jugarán el Mundial y, como consecuencia, planteó un escenario repetido.

El Tri volverá a medirse contra Sudáfrica, tal y como lo hizo en el primer partido de la Copa Mundial de 2010; aquel encuentro finalizó 1-1. El seleccionado que ahora conduce Javier Aguirre protagonizó siete inauguraciones y no se retiró victorioso de ninguna de ellas.

Sudáfrica vs. México en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2010.Sudáfrica vs. México en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2010.

En específico, perdió cinco contra rivales como Francia, Brasil -en tres ocasiones- y Suecia. Además, empató con la URSS y contra Sudáfrica.

Por su parte, se revelaron algunos encuentros que resultan más que interesantes y aportan una cuota de expectativa de cara a la cita mundialista.

El "Grupo I" enfrentará a la Selección de Francia, liderada por el fantástico goleador Kylian Mbappé, y a la Selección de Noruega, con su héroe Erling Haaland. La estrella del Real Madrid se medirá ante la del Manchester City en un excelente cruce entre delanteros de talla mundial. El grupo lo completan Senegal y un clasificado por el repechaje intercontinental (Bolivia, Surinam o Iraq).

En el "Grupo L", Inglaterra se cruzará contra Croacia; los seleccionados siempre temibles otorgarán un duelo entre futbolistas de renombre. Además, Harry Kane se medirá ante Luka Modrić. El resto del grupo lo integran Ghana y Panamá.

Por su parte, algo parecido ocurre con el "Grupo C". La Selección de Brasil deberá enfrentar a la de Marruecos, que alcanzó un sumamente digno cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2022. Achraf Hakimi, del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, podrían significar una piedra en el camino para el seleccionado de Carlo Ancelotti. Haití y Escocia completan el grupo.

Además, la Selección de España dirigida por Luis de la Fuente, que construyó una amenazante racha de éxitos con la Liga de Naciones de Europa 2023 y la Eurocopa de 2024, se medirá ante el Uruguay de Marcelo Bielsa. Pese a la crisis de la Celeste, sus fuertes personalidades, como lo son Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, podrían hacerle frente a la Roja. El grupo se completa con Cabo Verde y Arabia Saudita.

"J", el grupo de Argentina

La Selección argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania en busca de un lugar en los 16avos de final.

El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni será el 16 de junio ante Argelia, mientras que el 22 será la segunda presentación frente a Austria y el 27 cerrarán su participación en la fase de grupos contra Jordania.

Los partidos donde se llevarán a cabo los partidos serán el Arrowhead Stadium de Kansas, el AT&T Stadium de Dallas y el Levi´s Stadium de San Francisco. Los horarios y las sedes de cada encuentro serán confirmados este sábado.

El historial ante los rivales del Grupo J es muy acotado. Contra Argelia solo hay un antecedente. Se trata de un amistoso en el 2007 que terminó en triunfo “Albiceleste” por 4-3. Por otra parte, la Argentina no se cruzó nunca con Jordania y solo dos veces con Austria: la primera de ellas fue una goleada 5-1 en 1980 y la segunda un empate 1-1 en 1990.

En caso de que se cumpla la lógica y la Selección argentina termine primera en el Grupo J, el rival en los 16avos de final sería el segundo del Grupo H, donde los grandes candidatos son España y Uruguay. Lo mismo ocurriría si termina en el segundo lugar, aunque en esta ocasión el oponente sería el primero de la zona H.

Debido al nuevo formato del Mundial, la clasificación a los 16avos de final se hace muy fácil para muchas selecciones, ya que avanzan las mejores dos de cada zona y los ocho mejores terceros.

Si se va más allá en el camino hacia una hipotética final, en los cuartos podría darse el cruce más esperado hace décadas por todos los fanáticos del fútbol, ya que el oponente sería Portugal si todo ocurre según la lógica.

Por último, un posible rival en las semifinales sería Brasil si tanto la “Canarinha” como la Argentina lideran sus grupos.