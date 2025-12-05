 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Serán enviados a Río Cuarto

Llegaron a Argentina los primeros seis aviones de combate F-16: fotos y videos

El Ministerio de Defensa recibió este viernes los primeros seis aviones de combate F-16, incorporados por el país. El ministro de Defensa, encabezó la recepción formal de las primeras aeronaves. Las imágenes.

5 de Diciembre de 2025
Los primeros F-16 que están en el país.
Los primeros F-16 que están en el país. Foto: (redes).

El Ministerio de Defensa recibió este viernes los primeros 6 aviones de combate F-16, incorporados por el país como parte del proceso de “modernización integral del sistema de Defensa”.

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó la recepción formal de estas primeras aeronaves que serán destinadas al Área Material Río Cuarto, provincia de Córdoba.

 

“Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”, destacó el Gobierno en un comunicado.

Como contó la Agencia Noticias Argentinas, las actividades oficiales vinculadas al arribo y la presentación de los primeros 6 aviones de combate se realizarán este sábado en Córdoba.

“El vuelo rasante sobre la ciudad de Buenos Aires, previsto como parte de las actividades previas al acto oficial, también se realizará mañana sábado 6 de diciembre en el horario programado entre las 8.00 y las 8.15”, anunció el Gobierno, después de haber adelantado el acto del domingo próximo para mañana por razones climáticas.

 

El cronograma de actividades

 

A las 8 será el sobrevuelo de la Casa Rosada, de este a oeste, a dos mil pies de altura, con una continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

A las ⁠08:05 está previsto el “viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery; a las 08:10, en tanto, será el “pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte”.

El acto oficial de presentación de los F-16 se realizará en el Área Material Río Cuarto, con la presencia de Milei,Petri, y el ministro de Defensa entrante, teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares, aunque el acto también está condicionado por las condiciones climáticas.

El Gobierno considera la llegada de los F-16 como “un hito estratégico”, ya que representan la recuperación de la capacidad de intercepción supersónica y un fortalecimiento clave para la defensa del espacio aéreo argentino, después de décadas sin incorporar aviones de esta categoría. (Fuente: NA)

 

F-16 Argentina Ministerio de Defensa
