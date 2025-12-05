Congreso: Milei convocó a Sesiones Extraordinarias con una agenda de seis proyectos prioritarios

El presidente de la Nación, Javier Milei, formalizó la convocatoria al Congreso para el período de Sesiones Extraordinarias, que se llevará a cabo en diciembre. El Poder Ejecutivo Nacional envió un listado de seis proyectos prioritarios que buscan impulsar las reformas centrales de su gestión antes de fin de año.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la agenda es ambiciosa y abarca desde el pilar económico (Presupuesto y leyes fiscales) hasta las reformas de fondo en el ámbito laboral y penal.

Los 6 Temas para las Sesiones Extraordinarias

El anexo oficial enviado al Congreso incluye los siguientes puntos:

-Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. (Es la herramienta financiera central del Gobierno para el próximo año).

-Proyecto de Ley de Modernización Laboral a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. (Incluye los cambios al Régimen de Contrato de Trabajo y derogaciones de normativas históricas).

-Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. (Clave para la agenda de seguridad y orden público).

-Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal. (Uno de los proyectos centrales del paquete fiscal).

-Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

-Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial - Ley Nº 26.639 a ser enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. (Un tema sensible que ya generó polémica ambiental en el pasado).

La agenda de diciembre pone a prueba la capacidad de negociación del oficialismo, que deberá buscar acuerdos con los bloques opositores para aprobar las reformas. (Fuente: NA).