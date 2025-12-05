El paro de judiciales entrerrianos tuvo 84% de acatamiento: AJER ratificó medidas de fuerza

Judiciales entrerrianos cumplieron un paro provincial convocado por AJER, con un acatamiento promedio del 84%. Reclaman recomposición salarial, pago en tiempo y forma y cancelación de deudas con jubilados.
La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) llevó adelante este viernes una jornada de paro provincial con un alto grado de acatamiento en las distintas jurisdicciones. La medida formó parte del reclamo por recomposición salarial y por el pago en tiempo y forma de los sueldos de activos y de la deuda que el Estado mantiene con los jubilados del sector.
Según informó el gremio, el promedio de adhesión alcanzó el 84%, con picos del 100% en Feliciano y Victoria. En La Paz y Gualeguay el acatamiento llegó al 95%, mientras que en Gualeguaychú fue del 96%. Nogoyá registró un 94% y en Concepción del Uruguay y Concordia la adhesión alcanzó el 85%.
Reclamos salariales y ratifican nuevas medidas de fuerza
AJER señaló que la participación de los trabajadores reflejó la determinación del sector frente al deterioro salarial. En el comunicado difundido tras el paro se expresó que los judiciales “demuestran su determinación y dignidad para defender su salario”, y reclamaron al Gobierno provincial “una pronta respuesta” a la demanda de recomposición.
En su mensaje, AJER felicitó a los trabajadores por el nivel de adhesión y convocó a sostener las medidas previstas para las próximas semanas. Indicaron que, en caso de no obtener respuestas favorables, se sostendrán los paros anunciados para los días 12 y 19 de diciembre.
El sindicato remarcó que continuará el plan de lucha mientras no haya avances concretos en la negociación salarial.