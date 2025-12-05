Comenzó la ceremonia del sorteo del Mundial y Argentina conocerá a sus rivales

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
5 de Diciembre de 2025
En el Kennedy Center de Washington se conocerá el camino que deberán afrontar los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo el año próximo.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, es el escenario del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

 

En la capital estadounidense se conocerán los primeros tres rivales de la Selección Argentina, que integra el bombo 1 y enfrentará a una selección de cada uno de los otros tres bombos excluyendo a las de Sudamérica y con la condición de que no podrá cruzarse con más de cuatro de Europa. El calendario oficial de partidos se dará a conocer el sábado.

 

Cómo es la dinámica del sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 se organiza a partir de cuatro bombos de 12 selecciones, ordenados por el ranking FIFA más reciente. Los 12 cabezas de serie —incluidos los tres anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá— encabezan sus grupos del A al L. A partir de ahí, las bolillas se extraen en orden: primero se determina el grupo y luego la posición dentro del cuadro, que fija el calendario para cada equipo. Como siempre, rige la regla geográfica: no puede haber dos selecciones de la misma confederación en un mismo grupo, salvo UEFA, que por su gran cantidad de participantes puede tener hasta dos en la misma zona.

 

La mecánica es lineal, pero exige precisión logística: una vez completado el primer bombo, la ceremonia avanza bombo por bombo, ajustando automáticamente los grupos que no pueden recibir determinados equipos por restricciones de confederación. Cuando surge un cruce prohibido, el sistema saltea ese grupo y ubica a la selección en el siguiente posible. Así, la FIFA garantiza que las 48 selecciones queden distribuidas en 12 grupos de cuatro, con un fixture definido desde el mismo momento en que se asigna la posición (por ejemplo, A2, C3, F4). El resultado final deja establecida toda la fase de grupos, las sedes y el trazado inicial del cuadro de eliminatorias.

Los bombos para el Sorteo

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

 

En Argentina el sorteo se puede seguir por DGO; DSPORTS y MiTelefe.com

Temas:

sorteo Mundial 2026
