Investigan otro caso de maltrato animal tras el rescate de una perra en grave estado

Funcionarios de la Comisaría Tercera intervinieron en un presunto caso de maltrato animal ocurrido en la zona este de Concordia, luego de que una ciudadana alertara sobre la situación. El hecho se conoció este jueves, cuando el personal policial realizó las verificaciones correspondientes y detectó que la perra se encontraba en condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información oficial, los agentes constataron que el animal presentaba un evidente cuadro de desnutrición y una importante pérdida de pelaje en su pata trasera izquierda. Ante este panorama, dieron intervención al veterinario policial para evaluar su estado sanitario.

La fiscal en turno, Dra. Montangie, tomó conocimiento inmediato del caso y dispuso las medidas correspondientes para iniciar las actuaciones por maltrato animal, en el marco de la legislación vigente. Además, ordenó que la perra fuera entregada a la protectora Conciencia Animal con el objetivo de resguardar su integridad.

El caso se suma a otros episodios recientes ocurridos en distintas localidades entrerrianas que llevan a la necesidad de reforzar los mecanismos de denuncia y protección de animales en situaciones de abandono o maltrato.